Pasqua e Pasquetta 2025 al Museo di Pietrarsa: Colazione, Caccia al Tesoro e pranzo vista mare

Un’occasione per vivere la Pasqua tra storia e natura al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

In occasione della Pasqua e del Lunedì in Albis, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa offre un’opportunità unica di trascorrere due giornate all’insegna della storia, della cultura e del divertimento. Domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, il museo si trasforma in un punto di riferimento per famiglie, appassionati di storia e per tutti coloro che cercano un’esperienza indimenticabile.

Colazione di Pasqua sulla Carrozza Ristorante “Vesuvio”

Un’esperienza che permetterà di gustare una colazione pasquale in un ambiente esclusivo: la Carrozza Ristorante “Vesuvio”. Un modo elegante e sofisticato per dare inizio alla giornata, circondati dalla bellezza e dai prodotti pregiati del nostro territorio. La colazione a bordo di questa vettura, situata nel cuore dei giardini botanici del museo, con una vista panoramica su Capri e Ischia, diventerà un ricordo speciale per tutti i partecipanti. Il servizio è articolato su due turni: il primo dalle 9:00 alle 10:30, il secondo dalle 11:00 alle 12:30.

Caccia al Tesoro Botanica (per i più piccoli)

Lunedì 21 aprile, il Museo Ferroviario di Pietrarsa propone anche un’attività dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni: la “Caccia al Tesoro Botanica”. Un percorso educativo che porterà i piccoli esploratori alla scoperta dei giardini del museo, dove potranno ammirare piante provenienti da tutto il mondo. I percorsi si svolgeranno in tre turni: alle 11:00, 12:30 e 16:00. Il costo aggiuntivo per partecipare è di tre euro a persona. Trattandosi di attività con posti limitati è consigliata la prenotazione anticipata.

Pranzo di Pasqua con Vista mare

La Pasqua a Pietrarsa non sarebbe completa senza un pranzo speciale alle Terrazze Pietrarsa. Domenica 20 e lunedì 21 aprile, sarà possibile gustare un menù pensato per celebrare al meglio questa festività. Situati in una location esclusiva con vista sul Golfo di Napoli, Capri e Ischia, i partecipanti potranno assaporare piatti tipici del periodo pasquale, con la possibilità di un menù alternativo per i bambini. Per scoprire il menù completo e prenotare il proprio posto, basta contattare il numero WhatsApp 3356422368.

Pasqua e Lunedì in Albis 2025 al Museo di Pietrarsa

Quando : Domenica 20 e Lunedì 21 aprile

: Domenica 20 e Lunedì 21 aprile Orari: Colazione: 9:00-10:30 (primo turno), 11:00-12:30 (secondo turno); – Caccia al Tesoro: 11:00, 12:30, 16:00

Colazione: 9:00-10:30 (primo turno), 11:00-12:30 (secondo turno); – Caccia al Tesoro: 11:00, 12:30, 16:00 Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto : Colazione: Prezzo su richiesta; Caccia al Tesoro: costo aggiuntivo di €3,00 a persona; Ingresso museo: €5,00 (tariffa ridotta)

: Colazione: Prezzo su richiesta; Caccia al Tesoro: costo aggiuntivo di €3,00 a persona; Ingresso museo: €5,00 (tariffa ridotta) Contatti e informazioni: WhatsApp: 3356422368 | Link maggiori informazioni

