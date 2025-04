La spettacolare Via Crucis del Venerdì Santo e gli eventi di Pasqua a Forio d’Ischia

Ph Facebook Associazione Actus Tragicus - Forio

Tanti eventi a Forio d’Ischia per il periodo di Pasqua tra cui la bellissima “Passione di Cristo” la processione del Venerdì Santo con oltre 200 figuranti in abiti storici che si svolge da 34 anni nel centro storico della cittadina

Anche quest’anno, dal 12 al 20 aprile 2025, a Forio d’Ischia ci sarà un ricco programma di eventi per le festività di Pasqua 2025. Da non perdere, in particolar modo, la Via Crucis teatralizzata, la processione del Venerdì Santo che propone la rappresentazione della Passione di Cristo per il centro storico di Forio da ben 34 edizioni.

Di seguito l’elenco degli eventi pasquali e le informazioni sulla processione del Venerdì Santo.

Eventi a Forio per le festività di Pasqua 2025

Sabato 12 aprile 2025 – Vigilia Domenica delle Palme – Ore 20.30 – “Via Crucis, il mondo continua” organizzata dalla Parrocchia S Leonardo e dalla “Compagnia Teatrale San Leonardo”

Giovedì 17 aprile 2025 – Giovedì Santo – Ore 15.30 – Caccia alle Uova: lungo Corso Francesco Regine, un'avventura a squadre per bambini tra indovinelli e uova decorate, con merenda e premi finali!

Venerdì 18 aprile 2025 – Venerdì Santo – Ore 20 – Via Crucis teatralizzata a cura dell'associazione Actus Tragicus – storica rappresentazione della Passione di Cristo per il centro storico di Forio

Sabato 19 aprile 2025 – Sabato Santo – Ore 16:30 – "Allor che nel sepolcro Gesù fu rinserrato", spettacolo teatrale a cura dell'associazione Fantasynapoli, dal sagrato del Soccorso a Piazza Municipio

Domenica 20 aprile 2025 – Domenica di Pasqua – Ore 10:15 – Santa Messa in Piazza Municipio

Domenica 20 aprile 2025 – Domenica di Pasqua – Ore 11:30 – La Corsa dell'Angelo: l'Angelo riferisce alla Madonna e a S. Giovanni che Gesù è risorto – senza dubbio una delle più importanti manifestazioni culturali e religiose per la comunità foriana

“La Passione di Cristo” a Forio d’Ischia – XXXV Edizione

Venerdì 18 aprile 2025, nel centro storico di Forio, al calar della sera si terrà la 34esima edizione della “Passione di Cristo” evento organizzato dall’Associazione Actus Tragicus. Un lungo corteo in abiti storici partirà dall’ex-Municipio alla volta del Piazzale Marinai d’Italia, dove, alle 20:30, inizierà la rappresentazione della Passione. La processione si muoverà lungo il Corso principale fino al momento della Crocifissione al Soccorso.

Un evento di grande rilievo per Forio e per tutta l’Isola d’Ischia che, ogni anno, richiama un vasto pubblico e che trasformerà anche quest’anno il borgo di Forio in un suggestivo teatro all’aperto. Un grande spettacolo promosso dal Comune di Forio e realizzato dall’Associazione Actus Tragicus con oltre duecento figuranti che percorreranno oltre un chilometro con sette palchi ed un imponente servizio di audio e luci.

