Pasquetta 2025 sul Vesuvio: Eco-Escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio

Un’escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio per scoprire la natura e la biodiversità di uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.

Il Lunedì di Pasquetta 2025 sarà un’opportunità imperdibile per immergersi nella natura e scoprire le meraviglie del Parco Nazionale del Vesuvio. Il 21 aprile, infatti, torna l’eco-escursione che da anni regala emozioni a chi ama la sostenibilità e il trekking. Organizzata dalle associazioni Vesuvio Natura da Esplorare e Econote, questa iniziativa si propone di far vivere una Pasquetta all’insegna della natura, lontano dal caos e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il percorso scelto per l’eco-escursione di Pasquetta 2025 si snoda all’interno della Riserva Forestale Alto Tirone, un’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Il sentiero, di semplice percorrenza e adatto a tutti, parte dal Piano delle Ginestre e offre panorami mozzafiato che spaziano dal verde delle colline alla vista impareggiabile sul Golfo di Napoli. Lungo il cammino, i partecipanti potranno scoprire le formazioni vulcaniche, attraversare tunnel lavici e ammirare la biodiversità locale, tra cui l’iconico lichene del Vesuvio.

Le guide escursionistiche esperte accompagneranno i partecipanti lungo il tragitto, raccontando la storia del Vesuvio, della flora e della fauna che popolano questa riserva naturale. Il percorso è adatto anche ai bambini, a partire dagli 8 anni, per un’uscita in famiglia che unisce divertimento e apprendimento.

Dettagli dell’Evento

L’eco-escursione prevede due partenze, per offrire la possibilità a tutti di partecipare: una al mattino (ore 10) e una nel pomeriggio (ore 15). Ogni escursione durerà circa 3 ore e avrà un costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 16 anni. È obbligatoria la prenotazione, che deve essere effettuata via e-mail all’indirizzo info@econote.it, specificando nome, numero di partecipanti e numero di cellulare.

Partecipare a questa eco-escursione significa non solo fare un’uscita nella natura, ma anche contribuire alla tutela del Parco Nazionale del Vesuvio. La riserva attraversata è una delle aree più tutelate, patrimonio dell’Unesco, dove il rispetto per l’ambiente è fondamentale. Inoltre, l’iniziativa permette di sensibilizzare i partecipanti sulla necessità di proteggere e conservare le aree naturali.

Al termine dell’escursione, i partecipanti potranno rilassarsi nel piccolo museo mineralogico, fare una sosta nell’area food e acquistare prodotti tipici nel negozio dell’associazione. Un’esperienza completa che offre una panoramica unica del nostro territorio. È importante indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking, oltre a portare con sé acqua e uno snack. Durante l’escursione, è vietato abbandonare rifiuti, fare rumore o raccogliere flora e fauna. L’obiettivo è vivere un’esperienza rispettosa e consapevole della natura.

Pasquetta 2025 sul Vesuvio: maggiori informazioni

Quando: Lunedì 21 aprile 2025

Lunedì 21 aprile 2025 Orari: Mattino: 10:00 – 13:00 | Pomeriggio: 15:00 – 18:00

Mattino: 10:00 – 13:00 | Pomeriggio: 15:00 – 18:00 Dove: Riserva Forestale Alto Tirone, Parco Nazionale del Vesuvio

Riserva Forestale Alto Tirone, Parco Nazionale del Vesuvio Prezzo biglietto: Adulti: 20 euro | Bambini (fino a 16 anni): 10 euro

Adulti: 20 euro | Bambini (fino a 16 anni): 10 euro Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via email a info@econote.it

