L’Opera “La Dama col liocorno” di Raffaello arriva alle Gallerie d’Italia a Napoli

Una grande opera di Raffaello Sanzio arriva a Napoli alle Gallerie d’Italia. Si potrà così ammirare da vicino quella che è stata definita la “gioconda” di Raffaello “La Dama col liocorno” in prestito eccezionale dalla Galleria Borghese di Roma

Dal 27 marzo al 22 giugno 2025 un capolavoro assoluto in esposizione a Napoli. Alle Gallerie d’Italia, in Via Toledo 185 a Napoli ci sarà la “gioconda” di Raffaello Sanzio, La Dama col liocorno, in prestito eccezionale dalla Galleria Borghese di Roma. La straordinaria opera sarà a Napoli per l’edizione 2025 della rassegna “L’Ospite Illustre” e ci permetterà di ammirare uno dei capolavori più amati del Rinascimento. L’opera sarà esposta nella suggestiva sala che solitamente ospita il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, temporaneamente trasferito a Roma per la mostra Caravaggio 2025.

La “gioconda” di Raffaello Sanzio, La Dama col liocorno

Il celebre dipinto, realizzato da Raffaello intorno al 1505, rappresenta una giovane donna con un piccolo unicorno in grembo, simbolo di purezza e castità. Per lungo tempo attribuito ad altri autori, il quadro fu restituito a Raffaello da Roberto Longhi nel 1927 e restaurato per rimuovere le ridipinture che lo avevano trasformato in una Santa Caterina.

Le indagini radiografiche hanno rivelato che, prima dell’unicorno, Raffaello aveva raffigurato un cagnolino, simbolo di fedeltà coniugale: un indizio che rafforza l’ipotesi di un ritratto eseguito in occasione di un matrimonio. Alcuni studiosi hanno proposto di identificare la dama con Maddalena Strozzi, ma l’identità della donna resta avvolta nel mistero. In mostra a Napoli, la Dama col liocorno offrirà al pubblico un’occasione unica per ammirare da vicino con la grazia e l’eleganza del giovane Raffaello.

Ingresso intero 7€, ridotto 4€, gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo – Maggiori informazioni – Gallerie d’Italia

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.