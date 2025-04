All You can Pizza al Vomero nella storica Pizzeria Gorizia 1916

ph facebook Pizzeria Gorizia 1916

Una grande festa domenica 13 aprile per una serata All You Can Pizza con la possibilità di ordinare pizze senza limiti nella storica pizzeria Gorizia 1916 che chiuderà i locali per un radicale rinnovo

Al Vomero, a via Bernini, la storica pizzeria Gorizia 1916 chiuderà per un radicale rinnovo dei locali da lunedì 14 aprile 2025 dopo ben 108 anni di attività ed ha organizzato per domenica 13 aprile 2025 una serata veramente speciale con l’evento “108 e sto” per rendere omaggio al forno che ha sfornato ottime pizze per più di un secolo.

Una grande festa domenica 13 aprile 2025 a partire dalle 19,30, per gustare le ottime pizze di questo storico forno che prevede pochi euro a persona per una serata All You Can Pizza con la possibilità di ordinare pizze senza limiti per una grande serata da non perdere. (probabilmente il prezzo sarà di 15 € a persona). Uno straordinario rinnovo dei locali dopo 108 anni ed un tributo ad un forno che per oltre un secolo è stato tra i protagonisti del gusto a Napoli. Il forno presto sarà di nuovo in funzione con un nuovo volto ma sempre con lo stesso cuore.

Una grande festa come quella che ci fu nel 2016 per i 100 anni della pizzeria

Già il 10 maggio 2016 a Piazza Vanvitelli al Vomero ci fu una grande festa per i (primi) 100 anni della storica Pizzeria Gorizia con migliaia di pizze distibuite gratis ai partecipanti. Ed ora in vista di questo radicale restyling, ci sarà una nuova speciale serata All You Can Pizza nella storica Pizzeria Gorizia.

La pizzeria è ancor oggi è di proprietà della famiglia Grasso, eredi di 4^ e 5^ generazione del fondatore, Salvatore Grasso, che nel lontano agosto del 1916 cambiò il nome alla sua Pizzeria “Vomero” in via Bernini a pochi metri da Piazza Vanvitelli, in Pizzeria Gorizia per festeggiare la Brigata “Piave” che entrava in Gorizia riprendendo possesso della città

Nei suoi 100 anni di lavoro la Pizzeria Gorizia ha visto passare tra i suoi tavoli tantissima gente, da Nobili e alti ufficiali del vicino Castel S. Elmo, ai giocatori del Napoli di quando giocava al Collana e poi gli attori del vicino teatro Diana come Totò e i De Filippo, e poi Roberto Murolo, il “ maestro “ Sergio Bruni e tantissimi personaggi dello spettacolo. Ma soprattutto ha visto tra i suoi tavoli tantissimi napoletani che hanno provato le sue buone pizze e sono tornati nel tempo sicuri di ritrovare le stesse bontà e la stessa qualità degli ingredienti che hanno contraddistinto nel tempo la Pizzeria Gorizia che oramai fa parte delle Pizzerie Centenarie di Napoli . Maggiori informazioni – Pizzeria Gorizia – 081 578 2248

