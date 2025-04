Mostra della Minerva a Salerno: Festa delle Piante ad ingresso libero con + di 90 stand di piante e fiori

Ph Alfio Giannotti - Facebook Mostra della Minerva

Nella Villa Comunale di Salerno ritorna uno degli eventi florovivaistici più importanti di tutta Italia con oltre 90 stand di piante e fiori e tanti altri eventi tra cui visite guidate in alcuni luoghi straordinari di Salerno, dimostrazioni, laboratori, conversazioni in villa, eventi per i più piccoli e tanto altro

Ritorna la grande festa della Mostra della Minerva nella Villa Comunale di Salerno da venerdì 11 a domenica 13 Aprile 2025. Quest’anno la Mostra della Minerva, la grande mostra/fiera delle piante rare e di quanto fa giardino, si terrà per la 23esima edizione.

Organizzata da Hortus Magnus, e patrocinata dal Comune, l’attesa manifestazione si terrà nella grande Villa Comunale di Salerno e sarà ad ingresso libero nei giorni 11,12 e 13 aprile 2025. Gli orari sono dalle 15 alle 20,30 del giorno 11 e poi dalle 9 alle 20,30 nei giorni 12 e13 aprile.

Una bella occasione da non perdere per gli amanti delle piante che potranno visitare l’esposizione green che è uno degli eventi florovivaistici più importanti di tutta Italia: quest’anno previsti oltre 90 stand.

Previsti anche tanti eventi alla Mostra della Minerva

Tre giorni pieni anche di eventi a Salerno per la Mostra della Minerva in Villa Comunale: sul link finale c’è il programma completo con tanti eventi da non perdere.

In particolare ci saranno le “Conversazioni in Villa” per tutti e tre giorni su piante e fiori ma anche su altri argomenti e poi visite guidate in alcuni luoghi straordinari di Salerno: sabato, alla Salerno medioevale e ai luoghi della scuola medica salernitana e domenica al Teatro Verdi sempre con prenotazione allo stand Hortus Magnus. Spazio anche a dimostrazioni, laboratori, esibizioni di danza e eventi per i più piccoli, oltre a tantissimi stand con piante e fiori straordinari.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.