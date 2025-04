La Passione di Cristo a Piazzolla di Nola: fede, tradizione e spettacolo con 120 figuranti e attori in costume storico

Ph Facebook Pro Loco Piazzolla

A Piazzolla di Nola un viaggio intenso tra fede, tradizione e spettacolo, che ci condurrà attraverso gli ultimi giorni di Gesù: un evento ambientato in una messa in scena suggestiva e coinvolgente

Domenica 13 Aprile 2025 alle ore 20:30 a Piazzolla di Nola, la Pro Loco Piazzolla in collaborazione con la Chiesa Parrocchiale Immacolata presentano 2° Edizione della “La Passione di Cristo”.

Un bell’evento che viene riproposto dopo il grande successo dello scorso anno e che si svolgerà negli spazi esterni della parrocchia Immacolata di Piazzolla, ripercorrendo le tappe della crocifissione e morte di Gesù attraverso la magistrale rappresentazione della sacra rievocazione storica, che vede il riadattamento e la regia del maestro Nunzio Della Marca.

Un viaggio emozionante tra fede e tradizione tra scene intense e toccanti

Un bell’evento molto curato che vedrà la partecipazione di circa 120 tra figuranti e attori in costume d’epoca ed avrà luogo tra le esclusive naturali peculiarità della Piazza Gaetano Tuccillo a Piazzolla di Nola sotto la luce soffusa e musiche a tema.

Le scene saranno commentate con citazioni di testi biblici e meditazioni creando un’atmosfera magica appartenente ad un’altra dimensione, non solo per la sceneggiatura quanto per il palco teatrale naturale dove si terrà. Un evento imperdibile e da non perdere che prevede l’ingresso gratuito.

Informazioni – Passione di Cristo a Piazzolla di Nola – Domenica 13 Aprile 2025 Piazza Gaetano Tuccillo Piazzolla di Nola

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.