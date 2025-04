Festa Slow Food in Costa d’Amalfi: il programma degli eventi sul territorio a Maiori

© Foto di Moira Nazzari su Unsplash

Una festa a Maiori per conoscere e gustare gli ottimi prodotti tipici della Costa d’Amalfi che saranno al centro dell’appuntamento Slow Food.

Appuntamento da non perdere dal 10 al 12 aprile 2025 a Maiori in costiera Amalfitana: ci saranno tre giornate speciali dedicate al cibo in occasione della “Festa Slow Food in Costa d’Amalfi” che sarà un gustoso viaggio tra i sapori autentici, la cultura contadina e il valore della comunità. E poi la neonata Comunità Slow Food Travel Costa d’Amalfi si presenterà al pubblico con un vasto programma di esperienze sul territorio che si svolgeranno dal 11 al 13 aprile 2025

A Maiori l’evento promosso dalla condotta Slow Food Monti Lattari – Costa d’Amalfi, in collaborazione con il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, la Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi e la comunità Slow Food Travel.

Attesi tre giorni dedicati al cibo buono, pulito e giusto, alla scoperta della biodiversità locale e della cultura enogastronomica che rende unica la Costa d’Amalfi.

Il programma a Maiori della “Festa Slow Food in Costa d’Amalfi”

A Maiori la “Festa Slow Food in Costa d’Amalfi inizia giovedì 10 aprile 2025. In particolare

alle ore 16.00, in piazza Citarella e lungo corso Reginna , edizione straordinaria del “Mercato della Terra Slow Food” che vedrà protagonisti produttori provenienti da tutta la Campania. Ci saranno prodotti freschi, locali e stagionali, direttamente da chi li coltiva, li trasforma e ne custodisce la tradizione.

alle ore 19.00 a Palazzo Mezzacapo ci sarà l'inaugurazione e taglio del nastro accompagnato dal saluto delle istituzioni presenti, che darà il via alla grande Festa Slow Food: i cuochi selezionati della Costiera Amalfitana proporranno piatti in degustazione realizzati con prodotti tipici locali, Presìdi Slow Food e specialità dell'Arca del Gusto, in un percorso che celebra tradizioni, sapori e artigianalità.

Trattorie, pizzerie, ristoranti, osterie e taverne del territorio saranno i protagonisti assoluti di questa serata. È previsto un ticket di partecipazione per la degustazione.

Venerdì 11 e sabato 12 Open Weekend della nuova comunità Slow Food Travel Costa d’Amalfi con la partecipazione di aziende agricole, casari, viticoltori e ristoratori, che apriranno le porte per offrire esperienze autentiche: visite guidate, trekking nella macchia mediterranea, wine tour nelle cantine e degustazioni

Poi tanti eventi sul territorio dall’11 al 13 aprile 2025

La neonata Comunità Slow Food Travel Costa d’Amalfi si presenta al pubblico con un vasto programma di esperienze sul territorio, dal 11 al 13 aprile 2025

Venerdì 11 aprile 2025

Trek tra i boschi di Agerola con colazione e aperipranzo slow – A cura di Cartotrekking

Praiano Hiking Tour – Weekend Slow Food in Costa d’Amalfi – A cura di Costa Natura Trekking

Positano Trekking Tour – Weekend Slow Food in Costa d’Amalfi – A cura di Costa Natura Trekking

Wine tour e degustazione alla scoperta degli antichi vitigni di Tramonti – A cura di Azienda Agricola Reale

Lemon Tour dell’Azienda Agricola “Le Formichelle”, Tramonti – A cura di Azienda Agricola Le Formichelle

Cooking Class “Pasta e Sapori in Costa d’Amalfi” – A cura di Hosteria Baccofurore 1930

Sabato 12 aprile 2025

Passeggiata gastronomica e pranzo in terrazza in Costa d’Amalfi – A cura di CookEatSquare e Ristorante M’ama di Praiano

Cooking Class “Pasta e Sapori in Costa d’Amalfi” – A cura di Hosteria Baccofurore 1930

Trek tra i boschi di Agerola: colle Sporviere e convento di Cospiti – A cura di Cartotrekking

Il Sentiero degli Dei ad anello pomeridiano con pranzo pre-trek – A cura di Cartotrekking

Sentiero dei Limoni con aperitivo con pranzo o cena tra Maiori e Minori – A cura di Costa Natura Trekking

Lemon Tour dell’Azienda Agricola “Le Formichelle”, Tramonti – A cura di Azienda Agricola Le Formichelle

Trekking & Ceramica: Alla Scoperta di Vietri sul Mare – A cura di Mammamia Amalfi Trails and Tales

Trekking tra le Perle di Vietri sul Mare – A cura di Mammamia Amalfi Trails and Tales

Domenica 13 aprile 2025

Amalfi – Valle dei Mulini Trekking A cura di Costa Natura Trekking

Lemon Tour dell’Azienda Agricola “Le Formichelle”, Tramonti – A cura di Azienda Agricola Le Formichelle

Passeggiata gastronomica e pranzo in terrazza in Costa d’Amalfi – Cook Eat Square e Ristorante M’ama di Praiano

Cooking Class “Pasta e Sapori in Costa d’Amalfi” – Hosteria Baccofurore 1930

Escursione da Raito a Cetara e pranzo Slow Food – A cura di Mammamia Amalfi Trails and Tales

Tutti i dettagli di ogni singolo evento e sulle modalità di partecipazione ad ognuno di essi, sono disponibili all’indirizzo web seguente oppure è possibile contattare la segreteria dell’evento presso l’Infopoint turistico di Praiano ai recapiti 089 874557 oppure per mail infopoint@distrettocostadamalfi.it

