4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 10 al 13 aprile 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 10 al 13 aprile 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere tutti i dettagli su quanto da loro proposto.

Tutti i giorni – A 35 metri di profondità, nel sottosuolo della città un viaggio dall’antica Neapolis

Mentre la primavera napoletana sembra giocare a nascondino, con improvvisi ritorni di freddo invernale, il LAPIS Museum si propone come rifugio culturale perfetto con ogni condizione climatica, per chi desidera immergersi in un’escursione ricca di fascino nel cuore di Napoli. Nascosto a 35 metri sotto Via dei Tribunali, nelle viscere della città antica, si snoda un affascinante percorso sotterraneo che trasforma reperti archeologici in narrazioni viventi. Qui, sotto la Basilica della Pietrasanta, il visitatore viene accompagnato in un viaggio temporale che attraversa millenni di storia napoletana. Il Museo dell’Acqua, con le sue cisterne greco-romane scavate nella roccia tufacea e i labirintici cunicoli, rappresenta una macchina del tempo naturale. Grazie a sofisticate installazioni multimediali e un suggestivo sistema di illuminazione, il percorso si dipana dalle origini dell’antica Neapolis fino ai drammatici momenti della Seconda Guerra Mondiale. Particolarmente suggestiva è la Sala della Luna, dove un perpetuo plenilunio ricorda le origini pagane del sito, mentre il Decumano Sommerso testimonia l’ingegno napoletano nel trasformare gli antichi acquedotti in rifugi durante i bombardamenti. Ad arricchire l’offerta culturale, fino al 27 aprile 2025, è la mostra “Impressionisti e la Parigi fin de siècle” curata da Vittorio Sgarbi. Ultime due settimane per avere l’opportunità di ammirare opere di Monet, Degas, Manet, Renoir e Cézanne provenienti da collezioni private solitamente inaccessibili. Da non trascurare la conveniente promozione che permette ai visitatori della mostra di accedere al percorso sotterraneo con tariffa agevolata di 8 euro anziché 10. Il LAPIS Museum accoglie visitatori tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con visite guidate cadenzate: sei turni dal lunedì al venerdì (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30) e cinque il sabato e la domenica (10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30). Per i periodi di maggiore affluenza, specialmente in prossimità delle festività pasquali, è caldamente consigliata la prenotazione. È possibile farlo, contattando il numero 08119230565 (attivo dal lunedì al venerdì, 10:00-14:00, ma sempre raggiungibile via WhatsApp) o inviare una mail a info@lapismuseum.com. I biglietti sono anche acquistabili direttamente sul sito ufficiale senza costi aggiuntivi di prevendita. Una straordinaria esperienza culturale attende i visitatori nell’anima sotterranea di Napoli, un viaggio che svela strati di storia millenaria custoditi nel ventre della città partenopea. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Da giovedì 10 a Sabato 12 aprile – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva – Prossime visite 10 aprile Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata – 10 aprile Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli – 11 aprile Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno – 12 aprile Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post Visite guidate gratuite

Sabato 12 aprile – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2025 dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend di Sabato 12 aprile 2025 – Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento – Fondazione Antonio Morra Greco – Chiesa del Complesso Monumentale dei Girolamini di Napoli – Il Cartastorie – Museo dell’Archivio storico del Banco di Napoli. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Le date di Giro giro Napoli

Sabato 12 e Domenica 13 – Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Nei weekend dall’ 8 marzo al 18 maggio si terrà a Napoli “Eduardo punto e da capo” una serie di performance itineranti con visite guidate per scoprire il San Ferdinando, con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo Eduardo L’iniziativa Eduardo punto e da capo è un bel viaggio che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori”, performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo. Prossime visite 12/04/2025 11:00 – 13/04/2025 11:00 – 14/04/2025 17:00 Costo 10 euro a persona – Maggiori informazioni – Visite teatralizzate

