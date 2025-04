Peppa Barra al Teatro Sannazaro con Bubù Babà Bebè. Assolo per due

Uno spettacolo divertentissimo, tratto da un lavoro di un drammaturgo futurista napoletano degli anni ’30 dove anche gli orchestrali e il pubblico in sala vengono continuamente chiamati a partecipare.

Dal 4 al 13 aprile 2025 Peppe Barra e Lalla Esposito, due grandi attori del vero teatro napoletano, si cimentano al Teatro Sannazaro di Napoli su un testo particolare un “Bubù Babà Bebè. Assolo per due” che nasce, almeno come titolo da “Bubù Babà Bebé”, una canzone e surreale filastrocca di Rodolfo De Angelis, cantautore, drammaturgo, attore, pittore e saggista napoletano degli anni trenta, un artista, un futurista.

Lo spettacolo ci propone una bella passeggiata nei vicoli del teatro napoletano del novecento tra divertimento ed ombre, commedia e tragedia, tra l’amore profondo per la prosa e per la musica.

Dove : al Teatro Sannazaro di Napoli

: al Teatro Sannazaro di Napoli Quando : Da venerdì 4 a domenica 13 aprile 2025

: Da venerdì 4 a domenica 13 aprile 2025
Prezzi: da 27€ + diritti di prevendita e commissioni.

Due grandi attori sul palco che “trascinano” orchestra e pubblico nelle loro avventure

Una incalzante miscellanea teatrale con i due grandi primi attori tra testi che si susseguono senza respiro, e poi scenette, canzoni e monologhi, più rari o più famosi, da Di Giacomo, a Bovio, a Viviani, a Moscato, nel quale i due si trasformano nei relativi personaggi, aggiungendo, a vista, pochissimi elementi al loro nero costume di base. Alla fine ne esce uno spettacolo divertentissimo, degno del grande teatro napoletano del novecento, dove anche gli orchestrali e il pubblico in sala vengono continuamente chiamati a partecipare.

Con Peppe Barra e Lalla Esposito per la regia di Lamberto Lambertini e l'orchestra in sala con Clarinetto / Francesco Manco, Mandolino e Violino / Agostino Oliviero e Pianoforte / Antonio Ottaviano. Uno spettacolo a due voci che sogna di essere un assolo. Da non perdere. Prezzi da 27 a 32 euro più prev e comm.

Maggiori informazioni – Teatro Sannazaro – Napoli

