Lina Sastri alla Domus Ars di Napoli con Maria Maddalena o della salvezza

Ph © Sabrina Cirillo

Alla Domus Ars, nel cuore della Napoli antica, uno spettacolo con Lina Sastri che porta sulle scene Maria Maddalena o della salvezza, tratto da fuochi di M. Yourcenar, curandone anche la regia

Solo sabato 12 aprile 2025, alle ore 20,30, presso la Domus Ars – Fondazione Il Canto di Virgilio, in Via Santa Chiara 10/c a Napoli il suggestivo spettacolo con Lina Sastri che porterà sulle scene la Maria Maddalena o della salvezza tratto da fuochi di M. Yourcenar per la regia e drammaturgia della stessa Lina Sastri.

Un racconto appassionato e spietato, come la scrittura magnifica di Marguerite Yourcenar e un canto poetico in cui prende forma una storia d’amore dolorosa e appassionata. La storia di una mancanza che segna la vita di Maria Maddalena e la condanna a un destino di solitudine e infelicità, perché segnata da un’eterna ferita d’amore. La grande passione di Maria Maddalena per Gesù, che la condanna a un destino di infelicità che è anche solitudine del non amato o del respinto o dell’escluso.

Una storia d’amore dolorosa e appassionata

Sulle scene della Domus Ars il percorso di un’anima che nasce innocente e, per vendetta, perché vittima di abbandono, cambia il suo destino, o crede di cambiarlo. “Ma non ci riuscirà: l’amore e la passione la porteranno comunque di fronte alla ferita insanabile, al doloroso cammino di chi ama ed è abbandonato. Senza scampo.”

Un viaggio straordinario e profondo nell’anima femminile portato in scena dalla bravissima Lina Sastri, che è interprete di Maddalena, e regista e che ne ha curato anche la drammaturgia.

Per informazioni e prenotazioni: Domus Ars Centro di Cultura – Via Santa Chiara 10c, Napoli – 0813425603 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00) – 3894449742 (solo whatsapp)

