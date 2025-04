Al Teatro San Ferdinando di Napoli, prima nazionale, per “Le Anime Morte” con Peppino Mazzotta

© ivan nocera per teatro di napolii

Un capolavoro di Nikolàj Vasil’evic Gogol’ pubblicato nel 1842 che sembra adattarsi perfettamente ai nostri giorni

Dal 3 al 13 aprile a Napoli, una prima nazionale da non perdere al Teatro San Ferdinando: “Le Anime Morte” ovvero Le (Dis)Avventure di un Onesto Truffatore riscritta e portata in scena da Peppino Mazzotta e tratta da una delle opere più note di Gogol’, Anime morte.

Un testo speciale, un affresco grandioso e sconvolgente della Russia di metà Ottocento, un capolavoro in cui l’autore, “con la sua anarchica energia vitale, infonde l’essenza del carattere russo e, al tempo stesso, sfiora gli orrori nascosti nel profondo di tutti noi.”

Le (Dis)Avventure di un Onesto Truffatore ovvero “Le Anime Morte”

Nikolàj Vasil’evic Gogol’ non ha nemmeno 40 anni quando nel 1842 pubblica quest’opera che sembra adattarsi perfettamente al nostro presente. Un classico della letteratura russa attualissimo anche perché in materia di imbroglioni, corruttori e avidità, nulla sembra essere mai cambiato, nei quasi due secoli trascorsi. Nelle “Le Anime Morte” Pavel Ivànovic Cicikov è un funzionario pubblico ma non è un uomo virtuoso. E’ un mascalzone, un tipo di uomo che si trova in ogni tempo e modello sociale. Un burocrate truffaldino che sembra uscito peggiore cronaca politica e giudiziaria della nostra attualità che vuole scalare società e per questo non ha scrupoli o modello etico di riferimento.

Ma ai più sembra una persona perbene, gentile, affabile che fa una buonissima impressione: insomma un brav’uomo. Ma è un furbo che si accorge di una falla della burocrazia e cerca di trarne un personale profitto ricattando alcuni avidi proprietari in cambio di contratti di cessione, di vendita e di trasferimento regolarmente registrati. “Una tragicomica e grottesca galleria di personaggi straordinari con un’intera tavolozza di vizi e meschinità”portati magistralmente in scena anche nella drammaturgia di Peppino Mazzotta, nel suo libero adattamento da Anime morte di Nikolaj Vasil’evic Gogol’. Una produzione Teatro di Napoli, Teatro Nazionale e Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Durata spettacolo 2 ore circa. Prevendite su VivaTicket.

Le Anime Morte” con Peppino Mazzotta

Quando: Dal 3 al 13 aprile 2025

Teatro San Ferdinando di Napoli

Teatro San Ferdinando di Napoli Biglietti: Disponibili su Vivaticket , prezzo a partire da circa €17,65 + diritti di prevendita e commissioni. #linkaffiliato

