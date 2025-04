A Montoro la “Passione di Cristo” una Via Crucis con 100 attori e 300 figuranti

Ph via Crucis Misciano

42° Edizione della Passione di Cristo, un evento con scene accompagnate da colonne sonore importanti e interpretate da circa 100 attori e 300 figuranti che recitano tra la folla

Domenica 13 aprile 2025 ritorna l’attesa “Passione di Cristo” a Misciano di Montoro nell’avellinese, una grande manifestazione che ripropone i momenti cruciali della Passione, dall’ultima cena alla Crocifissione sul Golgota.

Quest’anno a Misciano di Montoro sarà la 42^ Edizione della Via Crucis un evento che viene proposto fin dai primi anni ottanta dalla comunità della piccola frazione montorese, Una bella rappresentazione teatrale della Passione di Cristo per le strade del paesino, organizzata dall’Associazione Culturale Via Crucis APS di Montoro.

Un bell’evento con tante scene che sono studiate singolarmente sia per la scenografia che per la recitazione, accompagnate da colonne sonore importanti e magistralmente interpretate da circa 100 attori e 300 figuranti che recitano tra la folla. Tutto ciò rende “Passione di Cristo” di Misciano di Montoro, uno tra gli eventi più sentiti e seguiti in Campania che, ogni anno, richiama migliaia di visitatori.

Una grande manifestazione che si svolge da più di 42 anni

L’evento consente ai partecipanti di rivivere tutti i momenti cruciali della Passione di Cristo: “Dall’ultima cena alla preghiera nell’orto degli ulivi; dalla condanna dinanzi al Palazzo di Ponzio Pilato all’incontro con le pie donne, fino all’ultimo atto, la Crocifissione sul Golgota”.

I partecipanti potranno ammirare gli attori e figuranti in costumi d’epoca e le straordinarie scenografie che ricostruiscono i luoghi della Passione, attraverso un lungo corteo che sfilerà lungo le antiche strade e le piazze del paese, che per l’occasione diventeranno un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, arricchito da costumi, scenografie e musiche curate fin nei minimi particolari.

“la Passione di Cristo” di Misciano di Montoro è in programma per Domenica 13 aprile 2025, a partire dalle ore 18.00 e vede la regia dell’evento di Antonio Caliano.

Maggiori informazioni – “Passione di Cristo” di Misciano di Montoro

