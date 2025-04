I Concerti di Primavera 2025: a Napoli la rassegna gratuita di concerti a Chiaia

Ritornano a Napoli “I Concerti di Primavera”, la rassegna musicale gratuita organizzata da anni dalla Chiesa Evangelica Luterana di Napoli a via Carlo Poerio a Chiaia

Fino al 21 maggio 2025 a Napoli la nuova edizione dei Concerti di Primavera, la bella rassegna organizzata dalla Chiesa Evangelica Luterana di Napoli che presenta da anni tanti interessanti concerti gratuiti presso la Chiesa di via Carlo Poerio a Chiaia.

La XXVI edizione dei Concerti di Primavera è una rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata con passione dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio. 10 gli appuntamenti di quest’anno, tutti da non perdere che si sono aperti il 12 marzo 2025 alle 20,30 con un ospite d’eccezione, il M° Edoardo Catemario, chitarrista di fama internazionale. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

I Concerti di Primavera – XXVI edizione – 2025

12 marzo 2025 Recital Edoardo Catemario (chitarra) Musiche di: F. Sor, D. Aguado, F. Chopin, G. I. Gurdieff, J. S. Bach

19 marzo 2025 Duo Giuseppina Perna (soprano) Giuseppe Martiniello (pianoforte) Musiche di: L. Berio, B. Britten, F. P. Tosti, M. de Falla

26 marzo 2025 Duo Eva Miola (violino) Mizuho Furukubo (pianoforte) Musiche di: J. Brahms, C. Saint-Saëns, M. Ravel

02 aprile 2025 Recital Gianantonio Frisone (pianoforte) Musiche di: W. A. Mozart, S. Rachmaninoff, R. Schumann

09 aprile 2025 Recital Raffaele Battiloro (pianoforte) Musiche di: W. A. Mozart, F. Liszt, A. N. Scriabin

16 aprile 2025 Trio Elena Buttiero Anita Frumento (Pianoforte a 4 mani) Anna Giarrocco (voce recitante) Musiche di C. San Lorenzo – Testo di Daria Pratesi

23 aprile 2025 Recital Angelo Maria Trovato (Harmonium) Musiche di A. M. Trovato 12 pezzi per organo – libro II a cura dell’associazione falaut

07 maggio 2025 “Ombre, sogni, fantasmi nella Belle Époque” Sandro De Palma (pianoforte) Musiche di: C. Franck, J. Massenet, A. Decaux, C. Debussy, E. Satie, A. E. Chabrier, G. Fauré

14 maggio 2025 “4 Mani all’Opera” Aurelio e Paolo Pollice (pianoforte) Musiche di: V. Bellini, G. Rossini, G. Donizetti, P. Mascagni, R. Leoncavallo, G. Verdi

21 maggio 2025 “Ciak! Si Flauta” Falaut Flute Orchestra Paolo Totti (direttore) Musiche di: R. Wagner, H. Zimmer, J. Williams, H. Mancini, N. Rota, E. Morricone, R. Strauss

