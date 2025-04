Gusto Italia in Tour 2025 ad Avellino: Enogastronomia e Artigianato Artistico di qualità

Ph Facebook Gusto italia in Tour

Quattro giorni nel centro di Avellino per la festa itinerante di Gusto Italia in Tour

Da giovedì 3 a domenica 6 aprile 2025 nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele di Avellino arriva la festa di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo.

Una tappa da non perdere con 4 giorni all’insegna del buon cibo e del Made in Italy. Anche quest’anno in Campania Gusto Italia in Tour presenta tante bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato con il meglio del Made in Italy, dalle specialità territoriali, ai Prodotti Tipici delle Regioni Italiane, dall’Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano, alle Creazioni Artigianali Handmade.

Nel centro di Avellino un grande mercato itinerante del gusto e dell’artigianato

Dal 3 al 6 aprile 2025 4 giorni da non perdere sul Corso Vittorio Emanuele di Avellino per questo tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 alle 24. Gusto Italia in Tour è una grande fiera itinerante del gusto, dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione ed è anche una opportunità per poter dialogare direttamente con i produttori.

Ad Avellino anche divertimenti e intrattenimento per bambini e musica popolare, sempre a ingresso libero e poi show cooking dedicati ai prodotti del territorio irpino. Non mancheranno gli Spettacoli dal vivo del Teatro Nazionale dei Burattini di Mauro Apicella e poi spettacoli, giochi di una volta e Artisti di Strada per il divertimento di grandi e piccini.

Gusto Italia in Tour Ad Avellino: Enogastronomia e Artigianato

Quando: Da giovedì 3 a domenica 6 aprile 2025

Dove: Corso Vittorio Emanuele di Avellino

Corso Vittorio Emanuele di Avellino Biglietti: Ingresso libero

Ingresso libero Maggiori informazioni: 3755643840 – Gusto Italia in tour Avellino

