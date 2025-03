Festival Tammorre & Zampogne 2025: musica popolare e impegno sociale a Scafati

Nel Fondo Nappo di Scafati, in provincia di SalernoNel Fondo Nappo di Scafati, in provincia di Salerno, una bella festa di tre giorni, con tanta musica popolare e impegno sociale che torna per la sua terza edizione. Gli appuntamenti e gli ospiti

Si terrà dal 4 al 6 aprile 2025, a Scafati nel Fondo Agricolo “Nicola Nappo” la terza edizione del Festival Tammorre & Zampogne con tanta buona musica popolare, tra tradizioni locali e impegno sociale. Un Festival che, assieme alla buona musica, propone dibattiti, seminari e laboratori per valorizzare le tradizioni del Sud Italia e promuovere i diritti sociali.

Un bell’evento organizzato dall’Associazione culturale degli Scettici, con tante altre associazioni locali che vede Antonio Matrone ‘o Lione, come direttore artistico della manifestazione.

Il festival si tiene nel Fondo Agricolo “Nicola Nappo”, un bene restituito alla comunità e propone per tre giorni un ricco programma di attività. La musica popolare sarà la protagonista dell’evento e ci saranno tanti concerti e performance dal vivo ma non mancheranno anche laboratori e incontri per avvicinare i visitatori alla conoscenza delle radici culturali locali e alla scoperta degli strumenti tradizionali, come la tammorra e la zampogna.

Festival Tammorre & Zampogne – programma terza edizione 2025

Venerdì 4 aprile 2025

Ore 17 – Il festival si apre col dibattito “Referendum: il voto è la nostra rivolta”, con interventi di Giovanni Mininni (Flai Cgil nazionale), Lara Ghiglione (Cgil nazionale), Depika Salham (Comitato Referendum cittadinanza) e altri esponenti del mondo sindacale e dell’attivismo sociale.

Dalle 19 circa, a seguire, lo spettacolo itinerante “‘O Pazzariello” di Angelo Picone e le esibizioni musicali di ‘A Paranza r’o Lione, Zampognari di Montevergine, Fiorenza Calogero, Ambrogio Sparagna & I Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana con Tony Esposito.

Sabato 5 aprile 2025

Dalle 11 si apre la giornata dedicata alla solidarietà attiva per Gaza e la Palestina, con un dibattito moderato dal giornalista Antonio Musella (FanPage). Nel pomeriggio si parlerà di memoria e agroecologia con Paolo Apolito (antropologo), Gerardo Bonifati (Fitp), Michele Buonomo (Legambiente Campania) e altri esperti.

Dalle 18 spazio alla musica con Trinitari, Compagnia Daltrocanto, Biagio De Prisco, Sancto Ianne e Officine Popolari Lucane con Pietro Cirillo.

Domenica 6 aprile 2025

Dalle ore 12 laboratori di strumenti tradizionali e con il dibattito “Seminare legalità”, con la partecipazione di Mario Morcone (giunta Regione Campania), Nicola Ricci (Cgil Napoli e Campania), Angelo De Falco (fondatore de ‘E Zezi), Elisa Balzano (mamma di Nicola Nappo) e altri esponenti del mondo della legalità.

Dalle ore 18 omaggi musicali a Uccio Aloisi e Otello Profazio, seguiti dalle esibizioni di Delle Donne & Massarelli, À Pidə Fermə, Banana and Son, Damadakà e Battibotti del Matese.

Info e aggiornamenti sul sito ufficiale

