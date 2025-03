Omaggio a Lucio Dalla: un Concerto alla Chiesa Anglicana di Napoli

© Ph Serena-Spennato - Nomea

Un concerto Omaggio a Lucio Dalla a Chiaia

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 5 aprile 2025, la chiesa Anglicana di Chiaia ospita un evento musicale in onore di uno dei più grandi artisti italiani: Lucio Dalla. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il concerto Omaggio a Lucio Dalla ritorna con un nuovo format che renderà omaggio alla carriera e alla musica di questo icona della musica italiana. L’evento si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa Anglicana di Napoli, un luogo che, grazie alla sua architettura neogotica, aggiungerà un’atmosfera ancora più speciale a questa celebrazione musicale. La Chiesa Anglicana di Napoli, con le sue colonne neogotiche e i dettagli architettonici, offrirà al pubblico un’atmosfera magica che renderà il concerto ancora più memorabile.

L’artista protagonista della serata è Luk, uno dei talenti più apprezzati del panorama musicale campano. Con una voce potente ed emozionante, Luk è riuscito a conquistare il pubblico in tutta Italia, arrivando a essere finalista del Premio De Andrè e vincitore di prestigiosi concorsi come Musicultura e Music for Change. La sua interpretazione dei brani di Lucio Dalla sarà unica, con la capacità di trasmettere passione ed emozioni profonde ad ogni nota. Al suo fianco ci sarà Lorenzo Campese, un altro grande talento, che accompagnerà Luk alla tastiera, creando una sinergia perfetta per rivivere i capolavori di Dalla.

La musica di Lucio Dalla, con i suoi testi poetici e le melodie indimenticabili, avrà una nuova vita durante questo concerto. I suoi brani più celebri saranno interpretati in una versione nuova ed emozionante, che porterà il pubblico in un viaggio musicale senza tempo. La serata rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’universo artistico di Lucio Dalla, in un contesto che valorizza l’esperienza musicale, come la Chiesa Anglicana di Napoli, un luogo che si presta perfettamente a ospitare eventi di questo calibro.

Omaggio a Lucio Dalla alla Chiesa Anglicana



Quando : Sabato 5 aprile 2025

: Sabato 5 aprile 2025 Orari : 17.45 apertura biglietteria – 18.30 inizio concerto

: 17.45 apertura biglietteria – 18.30 inizio concerto Dove : Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale, 15B, Napoli

: Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale, 15B, Napoli Prezzo biglietto : 15€ adulti, gratuito per bambini fino a 5 anni

: 15€ adulti, gratuito per bambini fino a 5 anni Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al 3756139180 o visita il sito www.nomeaeventi.it



Contenuto sponsorizzato #adv