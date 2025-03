Motor Show Italia Napoli 2025: spettacolo di auto, stunt e adrenalina pura

Un grande spettacolo con performance mozzafiato per 90 minuti di pura emozione tra auto speciali e bellissime e piloti dalle prestazioni incredibili, straordinarie ed estreme. Non mancherà una macchina vera che si trasformerà in un robot e poi simulazioni spettacolari ispirate ai più grandi film d’azione, con inseguimenti, esplosioni e auto incendiate da vero set cinematografico: il “Motor Show Italia” a Napoli

A Napoli a Viale Giochi del Mediterraneo a Fuorigrotta dal 15 marzo al 27 aprile 2025, dopo i grandi successi ottenuti nelle varie tappe in giro per l’Italia, arriva il grande spettacolo del “Motor Show Italia” con la potenza dei motori e gli straordinari stuntman acrobatici.

Uno show spettacolare che ci farà sembrare di stare al cinema e che entusiasmerà gli spettatori di ogni età. Al “Motor Show Italia” ci saranno tante autovetture, da quelle che hanno fatto sognare le intere generazioni a quelle amatissime dai più piccoli a quelle che vediamo anche al cinema con le repliche dei bolidi leggendari, come quelli della saga di Fast & Furious, Saetta Mc Queen e Mac di Cars, senza dimenticare l’incredibile Chevrolet Camaro Transformer.

Auto straordinarie e stuntman acrobatici ma anche i Monster Truck americani

Un grande spettacolo con performance mozzafiato (da non emulare) che faranno vivere agli spettatori 90 minuti di emozione tra auto speciali e bellissime condotte da piloti esperti che stupiranno tutti con prestazioni incredibili, straordinarie ed estreme.

Non mancheranno le simulazioni spettacolari ispirate ai più grandi film d’azione, con inseguimenti, esplosioni e auto incendiate che ci proietteranno in mezzo ad un vero e proprio set cinematografico. Non mancherà poi l’occasione di vedere da vicino e salire anche a bordo degli imponenti Monster Truck americani, dei veri e propri colossi su ruote, straordinari pezzi unici. In esclusiva ci sarà anche una grande novità: i Transformer in azione con una macchina vera che si trasformerà in un robot in pochi secondi.

“Motor Show Italia” a Napoli: spettacoli nei giorni

Lunedi – Giovedi e Venerdi alle ore 18.00

Sabato alle ore 16.00 e 18.30

Domenica alle Ore 11.00 e Ore 18.00

Martedi e Mercoledi Chiusi

Altre informazioni

Prezzi Adulto 15 euro – bambini 13 euro

Prezzi ridotti online e varie offerte famiglia in giorni particolari

Per prenotazioni www.primafilaticket.it o www.divertimentoincitta.it

Info telefoniche 353 2006936 e 353 3215945

