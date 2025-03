The Easter Garden: a Napoli arriva il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare

Ph facebook The Easter Garden

Tante divertenti attività e momenti di gioco, creatività e condivisione, per questo giardino di Pasqua che trasformerà una parte della Mostra d’Oltremare in un vero e proprio mondo incantato

Dal 28 marzo al 27 aprile 2025 arriva a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden 2025 – 1a edizione un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini. Previste tante attività tra giochi, creatività e momenti di condivisione che consentiranno ai visitatori di immergersi nella magia della Pasqua

Una parte dei giardini della Mostra d’Oltremare ospiteranno tante e divertenti attività con momenti di gioco, creatività e condivisione, con un divertentissimo giardino di Pasqua pieno di sorprese per grandi e piccoli.

Vivi la magia della Pasqua a Napoli con The Easter Garden 2025, il primo giardino pasquale della Mostra d'Oltremare! Dal 28 marzo al 27 aprile, un evento unico tra giochi, laboratori creativi, caccia alle uova, street food e spettacoli per tutta la famiglia.

Una Pasqua speciale per grandi e piccoli nei giardini della Mostra d’Oltremare

Per i bambini prevista una divertente caccia al tesoro che si svolgerà tra suggestivi giardini alla ricerca di uova di Pasqua nascoste: e in ogni uovo trovato ci sarà una dolce sorpresa che donerà momenti di gioia e serenità ai piccoli e ai grandi partecipanti.

Ma non finisce qui perché terminata la caccia al tesoro i grandi e piccoli visitatori potranno partecipare ad un coinvolgente laboratorio dove si potranno dedicare tutti assieme alla colorazione e decorazione delle uova pasquali. Il Giardino di Pasqua 2025 sarà così un’opportunità unica per avvicinarsi alla Pasqua in un modo veramente speciale tra colori, fantasia e divertimento offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e adatta a tutta la famiglia.

A The Easter Garden 2025 – 1a edizione ci saranno:

Laboratorio Collage – Colora, e decora il coniglietto con pastelli e Pompon coloratissimi

– Colora, e decora il coniglietto con pastelli e Pompon coloratissimi Laboratorio di Giardinaggio – Pianta il semino nella terra , porta a casa e prenditi cura della tua pianta di ulivo

– Pianta il semino nella terra , porta a casa e prenditi cura della tua pianta di ulivo Laboratorio Pittura – Pittura il tuo ovetto decoralo a tuo piacimento e portalo a casa

– Pittura il tuo ovetto decoralo a tuo piacimento e portalo a casa Tantissime Decorazioni – All’interno del parco troverai tantissime decorazioni pasquali dove potrai scattare fantastici Selfie

– All’interno del parco troverai tantissime decorazioni pasquali dove potrai scattare fantastici Selfie La Caccia al Tesoro – i bambini si avventurano in una divertente caccia al tesoro alla ricerca di uova di Pasqua nascoste tra i giardini Ogni uovo trovato custodisce una dolce sorpresa al suo interno. (ad orari prestabiliti)

– i bambini si avventurano in una divertente caccia al tesoro alla ricerca di uova di Pasqua nascoste tra i giardini Ogni uovo trovato custodisce una dolce sorpresa al suo interno. (ad orari prestabiliti) Truccabimbi – Un super trucco nel nostro reparto Truccabimbi. Tu che trucco scegli? Coniglietto, Pulcino o Ovetto?

– Un super trucco nel nostro reparto Truccabimbi. Tu che trucco scegli? Coniglietto, Pulcino o Ovetto? Spettacoli e Artisti di Strada – Segui i social per scoprire le giornate dedicate agli spettacoli , e tutti i fine settimana potrei divertirti con gli artisti di strada.

– Segui i social per scoprire le giornate dedicate agli spettacoli , e tutti i fine settimana potrei divertirti con gli artisti di strada. Il Coniglio Pasquale – La nostra mascotte vi accoglierà e sarà sempre felice di scattare fantastici selfie insieme a voi

– La nostra mascotte vi accoglierà e sarà sempre felice di scattare fantastici selfie insieme a voi Le Uova Giganti – Passeggia fra le Uova giganti e preparati a scattare fantastiche foto.

– Passeggia fra le Uova giganti e preparati a scattare fantastiche foto. E Se Hai Fame….Mangia!​ con Street Food – Marcè Street Foo​d HotDog al The Easter Garden, Candy Sho​p – Troverai le dolcissime prelibatezze di Chalando, Area Food – Area Food allestita per adulti e bambini​

The Easter Garden a Napoli: maggiori informazioni

Orari e informazioni utili

L’accesso all’evento sarà possibile da via Terracina,

Dal lunedì al venerdì: 10:00-13:00 e 15:00-20:00

Sabato, domenica e festivi: 10:00-20:00 (orario continuato)

Per informazioni: Tel: 3773053600 – e-mail: eastergarden@libero.it

Biglietti

