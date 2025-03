Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte di Somma Vesuviana

Continua a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà la rassegna che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana

Nuove date dal 28 marzo al 16 maggio 2025 per la rassegna Jazz & Baccalà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, con tanti concerti abbinati, per chi vuole, ad ottimi piatti di baccalà. Una rassegna che presenta una magica unione tra musica e gusto per regalare un’esperienza unica ai partecipanti.

Anche per queste nuove date di Jazz e Baccalà al teatro Summarte sarà riproposta la formula vincente della musica jazz, con grandi protagonisti internazionali e degustazioni enogastronomiche a base di Baccalà offerte da ‘800 Borbonico.

Chi vorrà partecipare alle degustazioni entra alle ore 20,45 e il tavolo per gustare, compreso nel prezzo, con un primo a base di baccalà costa 30 euro a persona circa

Chi vuole solo ascoltare il concerto pagherà 20 euro circa con inizio alle 22:15.

Degustazioni e poi il concerto con grandi esponenti del Jazz

Dopo la degustazione arriva il concerto con grandi esponenti del Jazz nazionale e internazionale offrendo al pubblico una particolare serata tra note del buon jazz e un’atmosfera di sapori e gusti unici. In genere la cena è alle ore 20,45 mentre il concerto è alle ore 22:15 ma gli orari e i prezzi potrebbero variare.

Per il prosieguo della XI edizione sono previsti altri grandi concerti da non perdere:

Venerdì 28 marzo 2025 – Jany Mcpherson arriva a Jazz & Baccalà con il suo progetto “A Long Way”! Una serata imperdibile tra jazz, eleganza e contaminazioni latine. Con Jany Mcpherson – Piano e voce, Luca Bulgarelli – Contrabbasso, Amedeo Ariano – Batteria.

Venerdì 4 e sabato 5 aprile 2025 – Sergio Caputo – previsto solo concerto

previsto solo concerto Mercoledì 7 maggio 2025 – Joe Barbieri “big Band” previsto solo concerto (spostato al Teatro Acacia a Napoli)

previsto solo concerto (spostato al Teatro Acacia a Napoli) Venerdì 16 maggio 2025 – Allan Harris and his band –

Jazz & Baccalà: informazioni e prenotazioni

Teatro Summarte – Via Roma, 15 – Somma Vesuviana

– Via Roma, 15 – Somma Vesuviana Prenotazione obbligatoria ai numeri 081 362 9579 / 393 566 7597

ai numeri 081 362 9579 / 393 566 7597 Maggiori informazioni sulle pagine Facebook o sul sito ufficiale

