Do Not Disturb a Palazzo Caracciolo: il teatro nelle camere d’albergo

Nello splendido Palazzo Caracciolo, il resort di lusso di via San Giovanni a Carbonara a Napoli arriva la rassegna teatrale nelle camere d’albergo. Un originale proposta curata dal Nuovo Teatro Sanità

Un evento particolare che si svolge in un albergo di lusso, lo splendido Palazzo Caracciolo di via San Giovanni a Carbonara a Napoli e che sorprende e conquista il pubblico. Ideato da Mario Gelardi e Claudio Finelli, Do Not Disturb è un appuntamento atteso da chi ama un teatro che rompe le convenzioni, immergendo lo spettatore in storie vissute a pochi passi, quasi da intrusi.

I prossimi spettacoli, solo per 25 spettatori, si terranno sabato 29 marzo 2025 alle 20.30 e domenica 30 marzo 2025 con due repliche alle 18.00 e alle 19.30 sempre a Palazzo Caracciolo di Napoli, che aprirà le sue stanze per questa esperienza teatrale irripetibile. Nel prossimo weekend Do Not Disturb – The Pass propone in scena due nuove storie, Il Calciatore e I Testimoni, dirette rispettivamente da Mario Gelardi e Gennaro Maresca, che saranno interpretate da Francesca Cercola, Luca Ambrosino, Adriana Serrapica e Vito Amato. Una bella occasione per una serata speciale con un teatro semplice e accattivate che coinvolge totalmente pubblico e attori: un’esperienza diretta e irripetibile da non perdere.

Due stanze – Due storie

Due stanze – Due storie è con Vito Amato, Luca Ambrosino, Francesca Cercola, Adriana Serrapica scritto da Biagio Di Carlo e Mario Gelardi, diretto da Gennaro Maresca e Mario Gelardi. Una produzione del Nuovo Teatro Sanità

Il Calciatore – Un giovane calciatore in cerca di gloria e una ballerina di lap dance si incontrano in un gioco di seduzione e maschere. Entrambi recitano una parte, ma dietro la facciata si nasconde una fragilità pronta a esplodere. Cosa succede quando il desiderio di emergere supera ogni limite? – liberamente ispirato ad un testo inglese di John Donnelly

I testimoni – Due sconosciuti si svegliano nello stesso letto, senza ricordare come ci siano finiti. Tra ricordi confusi e domande scomode, provano a ricostruire la notte precedente… e a capire quanto siano stati infedeli. Ma cosa ci facevano davvero in quell'albergo? Ispirato alle commedie inglesi degli anni novanta.

Do Not Disturb il Teatro in Albergo – Un format di Mario Gelardi e Claudio Finelli

I prossimi appuntamenti a Palazzo Caracciolo a Napoli

Do Not Disturb – The Pass

sabato 29 marzo 2025 – alle 20.30

domenica 30 marzo 2025 – alle 18.00 e alle 19.30

Do Not Disturb – Altri incontri

sabato 12 aprile 2025 – alle 20.30

– domenica 13 aprile 2025 – alle 18.00 e alle 19.30

Do Not Disturb – Giochi di Maschi

sabato 17 maggio 2025 – alle 20.30

– domenica 18 maggio 2025 – alle 18.00 e alle 19.30

Previsti solo 25 spettatori a sera – Prenotazioni e informazioni 339 6666426 – Palazzo Caracciolo – Via Carbonara 112 – Napoli

Maggiori informazioni – Do Not Disturb il Teatro in Albergo

