Festa di Primavera a San Marco dei Cavoti nel beneventano

Passeggiate guidate e trekking nella natura, tappe di gusto con prodotti locali, buona musica dal vivo e visite guidate alle aziende e Musei e negozi nel centro storico aperti: la festa della Primavera a San Marco dei Cavoti

Il 29 e 30 marzo 2025 a San Marco dei Cavoti nel beneventano c’è la festa di primavera con due giorni speciali con tante sorprese per i visitatori. A San Marco dei Cavoti ci sarà un bel weekend di primavera pieno e ricco di esperienze e di cose da fare: ci saranno passeggiate guidate e trekking nella natura, tappe di gusto con prodotti locali, buona musica dal vivo e visite guidate alle aziende su prenotazione. Una bella occasione per scoprire la zona di San Marco dei Cavoti e immergersi nei sapori e nei suoni della tradizione, tra paesaggi stupendi e atmosfere uniche.

San Marco dei Cavoti è una cittadina molto conosciuta in provincia di Benevento per la grande “Festa del Torrone e del Croccantino” che si tiene a dicembre e che celebra i buoni e famosi croccantini di San Marco, un involucro di finissimo cioccolato fondente con all’interno tante mandorle, nocciole e zucchero.

Festa di Primavera per scoprire San Marco dei Cavoti

La festa di Primavera è una bella occasione per scoprire San Marco dei Cavoti in questo periodo tra paesaggi stupendi e la natura che si risveglia.

Il 29 e 30 marzo 2025 a San Marco dei Cavoti per la festa di primavera ci saranno molte iniziative. Molte aziende locali saranno aperte e si potranno scoprire i segreti delle loro lavorazioni e dei loro ottimi prodotti, ci saranno ristoranti che proporranno tante specialità della zona. Poi non mancheranno Musei e negozi nel centro storico aperti, visite alle aziende locali, tra cui le fabbriche del celebre torrone e tante offerte nei tanti B&B e alberghi della zona. Spazio anche per i bambini con varie iniziative.

Vivi la Festa di Primavera a San Marco dei Cavoti: Prenota Adesso!

Quando: Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, dalle 9:00 alle 20:00.

Dove: San Marco dei Cavoti (BN), tra il centro storico, le aziende locali e i sentieri naturalistici.

Biglietti: Ingresso libero per eventi all’aperto; eventuali visite guidate a pagamento o su prenotazione (circuito di vendita locale).

Maggiori informazioni: Pro Loco San Marco dei Cavoti

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.