Fiabe di Primavera 2025 al Real Orto Botanico di Napoli

Anche quest’anno ritornano le Fiabe di primavera all’Orto Botanico di Napoli con tanti interessanti spettacoli che propongono produzioni teatrali per l’infanzia e per tutta la famiglia tra le bellezze dell’Orto Botanico

Anche quest’anno dal 22 marzo al 31 maggio 2025 si terranno le rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli con la rassegna “Fiabe di Primavera” proposta da anni, e con successo, dall’Associazione I Teatrini. e dall’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.

Quest’anno la 29^ edizione per questo evento che si svolge nei fine settimana e che consente a tutte le famiglie con bambini di partecipare ad uno spettacolo teatrale, ideato e rappresentato per i più piccoli ma che piace anche ai grandi. Un’ora e mezza piacevolissima nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli all’aria aperta ed a contatto con la natura.

Il programma delle Fiabe di Primavera 2025 a Napoli

Quest’anno tre interessanti titoli per altrettanti spettacoli che la scrittrice e regista Giovanna Facciolo trae dai racconti più celebri ed amati della letteratura universale per l’infanzia. Gli spettacoli nei weekend con una pausa tra il 17 aprile e il 2 maggio per le varie festività. Tutti i titoli saranno presentati nello splendido Orto Botanico di Napoli.

“Fiabe di Primavera” 2025 nel Real Orto Botanico

dal 22 marzo al 16 aprile 2025 – NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE – dai Fratelli Grimm, scritto e diretto da Giovanna Facciolo. con Adele Amato De Serpis, Cristina Messere, Raffaele Parisi, Chiara Vitiello costumi ed elementi di scena di Iole Cilento. max 80 bambini – età consigliata: dai 5 anni

dai Fratelli Grimm, scritto e diretto da Giovanna Facciolo. con Adele Amato De Serpis, Cristina Messere, Raffaele Parisi, Chiara Vitiello costumi ed elementi di scena di Iole Cilento. max 80 bambini – età consigliata: dai 5 anni dal 10 al 16 aprile 2025 – LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA – di Giovanna Facciolo, da Fedro, Esopo, La Fontaine con Marta Vedruccio, Adele Amato de Serpis, Annarita Ferraro e Melania Balsamo; percussioni di Dario Mennella; oggetti di scena e maschere di Marco Di Napoli max 80 bambini – età consigliata: dai 3 anni

di Giovanna Facciolo, da Fedro, Esopo, La Fontaine con Marta Vedruccio, Adele Amato de Serpis, Annarita Ferraro e Melania Balsamo; percussioni di Dario Mennella; oggetti di scena e maschere di Marco Di Napoli max 80 bambini – età consigliata: dai 3 anni dal 3 al 31 maggio 2025 – LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA – di Giovanna Facciolo, da Fedro, Esopo, La Fontaine con Marta Vedruccio, Adele Amato de Serpis, Annarita Ferraro e Melania Balsamo; percussioni di Dario Mennella; oggetti di scena e maschere di Marco Di Napoli max 80 bambini – età consigliata: dai 3 anni

di Giovanna Facciolo, da Fedro, Esopo, La Fontaine con Marta Vedruccio, Adele Amato de Serpis, Annarita Ferraro e Melania Balsamo; percussioni di Dario Mennella; oggetti di scena e maschere di Marco Di Napoli max 80 bambini – età consigliata: dai 3 anni dal 7 al 31 maggio 2025 – ARTU’ E MERLINO – di Giovanna Facciolo , dalle leggende del “Ciclo Bretone” con Adele Amato de Serpis, Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Matteo Maria D’Antò elementi scenografici di Monica Costigliola, Rosa Rongone e Rosaria Castiglione – max 80 bambini – età consigliata: dai 5 anni

Fiabe di primavera – Maggiori informazioni

Orario spettacoli: 11,00 chiedere conferma per spettacoli alle ore 9,30

Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9 (scolastiche euro 8)

Max 80 spettatori. Prenotazione obbligatoria

info tel. 327 0795871 – 0810330619

Sito Ufficiale I Teatrini – mailto: info@iteatrini.it

Pagina Facebook Ufficiale I Teatrini

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.