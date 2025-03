Inizia su Rai 2 la quinta stagione di Mare Fuori: cosa succede nella nuova serie

Ritorna la serie Tv di Mare Fuori, girata a Napoli, che è alla sua quinta stagione e che sarà trasmessa su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Il 26 marzo 2025, in prima serata su Rai 2 ritorna la serie TV girata a Napoli Mare Fuori 5 – La quinta stagione e tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Una quinta stagione emozionante e piena di colpi di scena con nuovi sviluppi sempre basati sulle storie dei ragazzi ospiti dell’IPM (Istituto Penale Minorile), con il ritorno di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito che vorrà vendicarsi dopo gli eventi legati a Edoardo Conte ma che sarà anche tormentata per l’abbandono all’altare di Carmine Di Salvo. Edoardo Conte però non comparirà più nella fiction perché ha chiuso la sua storia nella quarta stagione. Ma ci saranno nuovi personaggi in arrivo ed anche ragazzi dal passato complicato difficile, alcuni provenienti dal Nord Italia. La serie sarà trasmessa su Raidue dal 26 marzo con i 12 episodi alle 20.45. Per chi vuole giocare d’anticipo o non aspettare ogni settimana su Raiplay dal 12 marzo ci sono già i primi 6 episodi e dal 26 ci sarà la serie completa da vedere anche tutta d’un fiato.

Mare Fuori: da dove ripartirà la storia e cosa succede nella nuova stagione

Rosa Ricci ritorna volontariamente all’IPM dopo aver lasciato Carmine sull’altare, e li dove ritrova Sofia la direttrice, con la quale si scontrerà più volte: una scelta volontaria, per seguire la strada del padre e creare leadership femminile violenta e crudele: in questo sarà aiutata da Carmela (Giovanna Sannino), sconvolta dalla scomparsa di Edoardo (Matteo Paolillo). Infatti alla fine della quarta stagione, non si capiva cosa fosse successo ad Edoardo che si pensava fosse scappato, ma Rosa è l’unica a conoscere la verità. Rosa però sarà sempre tormentata tra scegliere il crimine o la redenzione.

Ci sarà poi l’arrivo di sei nuovi ragazzi che romperanno gli equilibri interni all’IPM e sono Federico (Francesco Di Tullio) e Samuele (Francesco Luciani) che vengono dal Nord, Simone (Alfonso Capuozzo) e Tommaso (Manuele Velo) che sono del Sud e due ragazze molto legate tra loro Marta (Rebecca Mogavero) e Sonia (Elisa Tonelli).

Ruolo sempre importante per il comandante Massimo che scoprirà le terribili storie sulla famiglia Ricci, cercando sempre di mantenere la promessa fatta a Carmine di redimere Rosa. E poi tanta bella musica di Cardiotrap (Domenico Cuomo) che si ritroverà con Alina e Pino. La serie è sempre prodotta da Rai Fiction e Picomedia ed è ideata da Cristiana Farina e scritta assieme a Maurizio Careddu per la regia di Ludovico Di Martino.

La città di Napoli sarà sempre protagonista delle riprese che sono state effettuate in città da giugno a ottobre 2024 anche in alcuni luoghi straordinari come il lungomare Caracciolo, il Maschio Angioino e la zona di Posillipo.

