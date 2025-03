Tre Giorni di Cultura e Buon Cibo a Villa Porfidia a Recale (CE)

Tanti appuntamenti tra le bellezze di Villa Porfidia a Recale tra percorsi enogastronomici, tanta buona musica e spettacoli folkloristici, workshop tematici con esperti e tanto altro alla scoperta dei sapori autentici della Campania

Dal 28 al 30 marzo 2025 a Recale, vicino Caserta, nella splendida di Villa Porfidia ci saranno 3 giorni di grande festa per scoprire i Colori, i Sapori, i Suoni e le Tradizioni del territorio con l’evento

“L’identità di un territorio raccontata dalle Pro Loco”. Un evento organizzato dalla Pro Loco Unite Felix, con il patrocinio della Regione Campania: una bella manifestazione, un evento imperdibile dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Per tre giorni ci saranno tantissimi appuntamenti tra percorsi enogastronomici, spettacoli folkloristici, workshop tematici con esperti e tanto altro alla scoperta dei sapori autentici della Campania. Non mancherà intrattenimento per tutte le età, con giocolieri, maghi e musica.Una bella occasione per immergersi nell’identità culturale che rende unico questo territorio

Tre giorni di festa a Recale a Villa Porfidia

Per tre giorni a Recale ci sarà un bel viaggio tra cultura, gastronomia e musica per riscoprire l’identità di un territorio attraverso spettacoli, degustazioni e mostre tematiche.

Non mancheranno

Intrattenimento: spettacoli folk, artisti di strada, magia e giocoleria.

Percorsi enogastronomici: show cooking e ricette della tradizione.

Visite guidate nei giardini storici di Villa Porfidia.

Workshop tematici sulla storia e le tradizioni locali.

Spettacoli musicali con suoni e ritmi della tradizione popolare!

Una bella occasione per scoprire i colori, i sapori, i suoni e le tradizioni della nostra terra in un evento che celebra la cultura e la bellezza del nostro territorio!

Tra i tanti eventi anche spettacoli musicali

Venerdì 28 marzo 2025: ore 18,30 – Amedeo Colella e i Guarracini in 6 Regine sfortunate

Sabato 29 marzo 2025: ore 11,30 – I Bottari di Portico di Caserta

Sabato 29 marzo 2025: ore 18,30 – I Bottari di Macerata Campana “I pastellessa Sound Group”

Domenica 30 marzo 2025: ore 11,30 – Associazione San Simeone – Quartetto d’Archi e rievocatori in abito d’epoca

Domenica 30 marzo 2025: ore 16,30 – Animazione per bambini con spettacoli di Magia, Bolle e Giocoleria

Domenica 30 marzo 2025: ore 18,00 – La Barca di Teseo e i Malacapezza. Momento musicale con le voci dei Figli delle stelle

Maggiori informazioni – Pro loco Recale

