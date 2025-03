Melodie nelle Serre di Graefer: un concerto tra Musica e Natura alla Reggia di Caserta

Esperienza immersiva all’interno della Serra di Graefer della Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta è pronta a offrire un’esperienza unica con l’evento “Melodie nelle Serre: Concerti tra Storia e Natura”. Il 30 marzo 2025, il Giardino Inglese della Reggia ospiterà un concerto esclusivo che unisce la musica dal vivo all’incantevole bellezza di uno dei luoghi storici più affascinanti d’Italia. L’evento avrà luogo all’interno della Serra di Graefer, una location suggestiva che offre un’atmosfera perfetta per un concerto immersivo tra la natura e la storia.

Un Viaggio Musicale

La performance sarà affidata a Carmen di Ronza, arpista campana di fama nazionale e internazionale, che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso alcune delle più belle composizioni classiche per arpa. Il suono affascinante di questo strumento si fonderà con l’ambiente circostante, creando un’esperienza che incanterà gli ascoltatori. La Serra Moderna, con la sua architettura raffinata e la lussureggiante vegetazione, sarà il palcoscenico ideale per un’esperienza musicale senza pari.

Il concerto sarà arricchito da una visita guidata nelle Serre e dalla mostra “Nel Giardino del Re” di Danilo Ambrosino, che offre una serie di dipinti ispirati alla natura. A cura di Alessandra Pacelli, la mostra permetterà ai partecipanti di immergersi ancora di più nell’incanto della natura, creando un perfetto equilibrio tra musica e arte visiva. Un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della musica classica.

L’evento si terrà domenica 30 marzo, con inizio alle ore 12.00 e termine alle 13.00. È consigliato arrivare con anticipo. I biglietti per il concerto sono disponibili al prezzo di 11€ a persona, acquistabili esclusivamente online. L’ingresso al Parco Reale e al Giardino Inglese è obbligatorio, al costo di 9€, e può essere acquistato in loco o tramite la piattaforma Ticketone.

Per coloro che sono in possesso di un abbonamento per la Reggia, l’ingresso al concerto sarà di 11€, mentre l’ingresso al Giardino Inglese non sarà necessario. Inoltre, è possibile arrivare al Giardino Inglese anche tramite navetta a pagamento, che parte dall’ingresso principale della Reggia.

Melodie nelle Serre: maggiori informazioni

