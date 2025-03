Giro giro Napoli 2025: 100 Visite Guidate Gratuite per Bambini alla scoperta di Napoli

Ph Facebook Le Nuvole

Oltre 100 visite guidate gratuite di sabato per raccontare ai bambini la città. Visite e ingressi gratuiti su prenotazione obbligatoria per un bell’evento che racconta ai bambini la bellezza della città di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2025 dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Un bell’evento organizzato dal Comune di Napoli che propone ben 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani.

“Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” è curato da Le Nuvole che organizza fino a dicembre un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così ri-scoprire luoghi d’arte e cultura della città assieme ai loro piccoli

A partire dal 29 marzo, saranno 4 i siti gratuitamente visitabili ogni sabato e 2 i turni tra cui sarà possibile scegliere, il primo con partenza alle ore 10:30 e il secondo con partenza alle ore 12:00.

Novità dell’edizione 2025, gli speciali appuntamenti interattivi che, accanto alla visita al sito d’interesse, proporranno attività laboratoriali a misura di bambino. La nuova edizione di Giro Giro Napoli propone anche altri siti tra cui la Chiesa del Complesso Monumentale dei Girolamini di Napoli, il MUSAP-Museo Artistico Politecnico, il Museo laboratorio della Civiltà Contadina-Masseria Luce, il Museo Jago, il Belvedere di Monte Echia e la Real Casa Santa dell’Annunziata che si aggiungono ai tanti luoghi d’arte già coinvolti nell’edizione precedente

Gli storici dell’arte de Le Nuvole trasformeranno ogni visita in un vero e proprio viaggio alla scoperta della nostra città, tra chiese e castelli, collezioni di musei delle scienze e pinacoteche, tesori d’arte e meraviglie dell’artigianato, panorami e vicoli che custodiscono un mondo pieno di storie e leggende.

Le prossime visite gratuite previste per Giro Giro Napoli 2025

Ogni sabato saranno 4 i siti gratuitamente visitabili su 2 i turni tra cui sarà possibile scegliere, il primo con partenza alle ore 10:30 e il secondo con partenza alle ore 12:00.

Sabato 29 marzo 2025 – Giornata inaugurale

il MOART – Museo Orafo e Artigianato

il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche con il Real Museo Mineralogico

il Museo Zoologico

il Museo Jago

Sabato 5 aprile 2025

Palazzo Reale

Real Casa dell’Annunziata

Pio Monte della Misericordia

Castel Nuovo

Sabato 12 aprile 2025

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento

Fondazione Antonio Morra Greco

Chiesa del Complesso Monumentale dei Girolamini di Napoli

Il Cartastorie – Museo dell’Archivio storico del Banco di Napoli

Sabato 19 aprile 2025

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Certosa e Museo di San Martino

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Musap – Museo Artistico Politecnico

Sabato 26 aprile 2025

Museo della Ceramica Duca Di Martina in Villa Floridiana

Parco e tomba di Virgilio

Museo Laboratorio della Civiltà Contadina Masseria Luce

Real Casa dell’Annunziata

Le attività di “Giro Giro Napoli” sono dedicate a bambini dai 6 anni in su, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino.

Partecipa a Giro Giro Napoli 2025: scoprire la città con i più piccoli!

Quando: Dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ogni sabato con partenze alle ore 10:30 e 12:00.

Dove: Quattro siti d’arte e cultura di Napoli scelti ogni settimana (musei, chiese, castelli e tanto altro).

Biglietti: L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti; la prenotazione è obbligatoria inviando un’e-mail a girogironapoli@lenuvole.com.

Maggiori informazioni: Comune di Napoli

