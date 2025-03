Massimo e Pino: la musica di Pino Daniele e l’anima di Massimo Troisi al Complesso di S. Maria La Nova

© Nomea

Una serata con la musica di Pino Daniele e l’anima di Massimo Troisi al Complesso di S. Maria La Nova

Sabato 29 marzo 2025, il Complesso Monumentale di S. Maria La Nova si trasformerà in un palcoscenico straordinario per il concerto “Massimo e Pino”. Questo evento unico celebra l’indimenticabile legame tra Massimo Troisi e Pino Daniele, due icone della cultura napoletana. Dopo il successo delle precedenti edizioni a Napoli e Milano, il concerto torna nella città partenopea con una proposta musicale che promette di emozionare tutti.

Il concerto avrà luogo in una delle location più suggestive della città, il Complesso di S. Maria La Nova, dove i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera unica. La performance sarà arricchita dalla voce di Bluenne, accompagnata dai suoi due chitarristi, che riproporranno le più celebri melodie di Pino Daniele, portando il pubblico in un viaggio musicale che evoca la magia di Troisi. Durante la serata, storie e aneddoti sulla vita e la carriera di questi due grandi artisti napoletani renderanno l’esperienza ancora più emozionante e coinvolgente.

Un aspetto speciale dell’evento è la possibilità di visitare liberamente il Complesso Monumentale, un tesoro architettonico che rappresenta una delle bellezze storiche di Napoli. Questo aggiunge un elemento culturale alla serata, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire la storia della città mentre si godono la musica dal vivo.

Il concerto si terrà sabato 29 marzo 2025. L’ingresso sarà aperto dalle ore 18.00, con la possibilità di visitare il Complesso Monumentale prima dell’inizio del concerto alle 19.00. Questo offre un’ottima occasione per godersi la musica e al contempo esplorare una delle perle storiche di Napoli. I biglietti sono disponibili con prezzi accessibili: 20€ per gli adulti (settore unico), 10€ per i bambini dai 6 ai 17 anni, e l’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 5 anni. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata solo tramite messaggio WhatsApp al numero 3756139180.

Massimo e Pino a Santa Maria La Nova: maggiori informazioni

