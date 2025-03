La Collina in Fiore: passeggiate guidate alla scoperta della Collina di Capodimonte

© Napoli da Vivere

Passeggiate guidate alla scoperta della bellezza della Collina di Capodimonte, per scoprire i paesaggi meravigliosi e l’autenticità della vita napoletana assieme a varie associazioni del posto

Dal 22 marzo al 6 aprile 2024 si terrà a Napoli l’evento “La Collina in Fiore – Capodimonte al Centro” che prevede otto passeggiate alla scoperta della grande bellezza della Collina di Capodimonte, per scoprire i paesaggi meravigliosi e l’autenticità della vita napoletana.

“La collina in fiore” è organizzato dal Comune di Napoli assieme a varie associazioni e prevede 8 passeggiate che consentiranno ai partecipanti di scoprire che Capodimonte non è un luogo lontano, ma il cuore verde e panoramico di Napoli, avvolto dalla città nel corso dei secoli. La bella collina partenopea è raggiungibile a piedi in meno di 20 minuti da via Foria, ed offre un viaggio tra paesaggi mozzafiato e l’autenticità della vita napoletana. L’evento “La Collina Gentile” attraverso passeggiate, eventi culturali e attività di valorizzazione del territorio, vuole far riscoprire la bellezza di questa collina rendendola sempre più vissuta, accessibile e connessa.

Le passeggiate-visite prevedono un piccolo contributo associativo. Prenotazioni e informazioni ai numeri di telefono delle varie associazioni

Alla scoperta delle pendici della Collina Gentile – programma visite

22 Marzo ore 16.30 – Gentle Green Events – Da Via Foria a Capodimonte attraverso il Moiariello Itinerario Gentile nella Napoli autentica e paesaggistica fino ai luoghi del Prof Ferdinando Palasciano info e prenotazioni WhatsApp 3494597997 – gentlegreenevents@gmail.com Contributo associativo

23 Marzo ore 10.15 – Marinella Di Martino in collaborazione con GenteGreen – Dal Purgatorio salendo verso il Paradisiello…ma quanto è vicina Capodimonte ! A passeggio lungo la "collina allegra" di S. Maria degli Angeli alle Croci fino al Paradisiello…scopriremo quanto sia bella la città da lassù e quanto sia vicina Capodimonte…tra antiche ville nobiliari e limoneti! Luogo di partenza: Via Foria angolo Via Michele Tenore WhatsApp 347 6355343 – gentegreenaps@gmail.com Contributo associativo

26 Marzo ore 17.00 – Gentle Green Events – Presentazione del Libro "DI SPALLE A QUESTO MONDO" di Wanda Marasco La storia del Professor Ferdinando Palasciano, di sua moglie Olga Vaililow e dei loro luoghi. Con l'autrice Wanda Marasco intervengono: Daniele Arrichiello, Fabiana Rubba, Sara Cucciolito, Luigi Carbone e Carmine Maturo Chiesetta Santa Maria delle Grazie al Moiariello WhatsApp 3494597997 – gentlegreenevents@gmail.com ingresso libero

29 Marzo ore 10.00 – locus iste – Luoghi e Memoria APS Le vie di Capodimonte sono infinite: dai Miracoli alla Salita Miradois. Visita guidata alla Chiesa di S.Maria dei Miracoli e alla sua preziosa icona con passeggiata conclusiva alla Salita Miradois. Luogo di partenza: inizio di via Miracoli, di fronte a via Duomo 3472374210 – locusisteinfo@gmail.com Contributo associativo

30 Marzo ore 10.00 – Gente Green APS – Dai Miracoli al Bosco di Capodimonte. Passeggiata spettacolo con colazione in terrazza. A passeggio lungo la "collina dai Vergini ai Miracoli con una prima sosta sulla terrazza dell'attrice Tiziana Tirrito con colazione brunch spettacolo. Proseguiremo poi verso Porta Grande di Capodimonte attraverso il Moiariello con un finale a sorpresa nel Bosco. In collaborazione con Marinella Di Martino. Luogo di partenza: Porta San Gennaro 3914143578 – 347 6355343 – gentegreenaps@gmail.com Contributo associativo

30 Marzo ore 11.00 – Associazione Semenza e Foresta cooperativa sociale Bike bus. – Come arrivare in collina? Insieme pedalando. Luogo di partenza: Museo MANN 3201369134 – associazionesemenza@gmail.com Contributo associativo 30 Marzo ore 10.00 Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte Capodimonte al centro, tra Porta Grande e Porta Piccola. Itinerario alla scoperta dei borghi e del Real Bosco, attraversando l'antica Via delle Gabelle, tra Storia e storie. Luogo di partenza: Porta Grande, Via Capodimonte. 3209431770 – amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com Contributo associativo

6 Aprile ore 10.15 – Marinella Di Martino in collaborazione con GenteGreen – A passeggio lungo la "collina allegra" di S. Maria degli Angeli alle Croci fino al Paradisiello. Scopriremo quanto sia bella la città da lassù e quanto sia vicina Capodimonte…tra antiche ville nobiliari e limoneti! Luogo di partenza: Via Foria angolo Via Michele Tenore WhatsApp 347 6355343 – gentegreenaps@gmail.com Contributo associativo

Maggiori informazioni – “La Collina in Fiore – Capodimonte al Centro”

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53656?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR09A95QJRx7M95AYGS9c151NJ4zmsrwfZo-qLZ1p-L-hz0bBqsUF3nS984_aem_WNcqAYl8ALybGA3vtIafrA

