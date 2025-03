Al Vulcano Buono arriva “La Fabbrica di Cioccolato”: un percorso di 9 stanze con installazioni interattive

Una grande zona di 9 stanze al primo piano del Vulcano Buono tutta dedicata ad una fantastica Fabbrica del Cioccolato ispirata al film omonimo tra ambientazioni speciali e tante sorprese

Dal 22 marzo al 1 maggio 2025 al Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola arriva la grande Fabbrica del Cioccolato ispirata all’omonimo film. Una grande avventura per tutta la famiglia tra scenografie spettacolari, architetture fiabesche e installazioni interattive ispirate al magico universo del cioccolato.

Al Primo Piano dell’Ingresso Positano i visitatori troveranno un percorso speciale si sviluppa attraverso 9 stanze, ognuna con un’ambientazione straordinaria, giochi di prospettiva e atmosfere oniriche. Come novelli Willy Wonka, i partecipanti si immergeranno in un mondo fantastico, dominato da scenografie e installazioni interattive ispirate all’universo del cioccolato.

Acquista ora i biglietti per la Fabbrica del Ciccolato al Vulcano Buono Vivi un'esperienza indimenticabile con la Fabbrica del Cioccolato al Vulcano Buono di Nola, dove 9 straordinarie stanze tematiche ti aspettano per un viaggio da sogno tra prospettive magiche e atmosfere fiabesche.

La Fabbrica di Cioccolato tra effetti speciali e atmosfere da sogno.

Disponibili ben 9 straordinarie stanze tematiche, tra giochi di prospettiva e meraviglie inaspettate al Vulcano Buono per questa speciale Fabbrica del Cioccolato. Nella fabbrica ci saranno nuvole di zucchero filato, cascate e fiumi di cioccolato, alberi carichi di dolci giganti, fiori di panna montata che daranno forma ai tuoi sogni più golosi.

A guidarti in questa avventura, il carismatico padrone della Fabbrica e i suoi stravaganti aiutanti, pronti a stupirti con danze, giochi e performance indimenticabili.n luogo veramente speciale tra macchinari fantastici e meraviglie inaspettate. Non ci sarà cioccolato da degustare, ma il viaggio sarà un’esplorazione sensoriale e visiva unica, capace di sorprendere e affascinare.

Fabbrica di Cioccolato – giorni e orari

Dal 22 marzo al 13 aprile

Venerdì: 16:00 – 21:00

Weekend: 11:00 – 14:00 / 16:00 – 21:00

Dal 18 aprile al 1 maggio aperti tutti i giorni

Lunedì – Venerdì: 16:00 – 21:00

Weekend e festivi: 11:00 – 14:00 / 16:00 – 21:00

Chiuso eccezionalmente domenica 20 aprile

Biglietti: in biglietteria o online su TicketOne

Acquista il tuo biglietto su TicketOne

Intero: €8,00

Ridotto (bambini sotto 100 cm): €5,00

Bambini piccoli (in età pre-deambulante) e diversamente abili: Ingresso gratuito (paga solo l’accompagnatore)

Maggiori informazioni – Vulcano Buono – Fabbrica del Cioccolato

