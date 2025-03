Comic(On)Off a Napoli: Anteprima Ricca di Eventi in attesa del Comicon 2025

In attesa del Comicon 2025 a Napoli arriva il Comic(On)Off il fuori festival che presenta in tutta la città tanti eventi di comicon diffusi in città e dedicati all’arte del fumetto e alla cultura pop

Dal 15 marzo al 30 maggio 2025 a Napoli inizia il Comic(On)Off 2025 la rassegna che anticipa il grande festival del fumetto, il Comicon Napoli 2025 che si terrà quest’anno dal 1 Maggio al 4 Maggio 2025 sempre alla Mostra d’Oltremare

Il Comic(On)Off 2025 prevede tanti eventi diffusi in tutta la città di Napoli tra mostre, incontri, workshop e tanti ospiti. Una vera e propria rassegna il COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON, che quest’anno, in sinergia con il Comune di Napoli, letteralmente “invade” la città rendendo Napoli e le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un programma ricco di eventi, mostre, incontri, laboratori e performance. Non mancherà anche una iniziativa speciale, Fumetti In Biblioteca, che porterà la nona arte nelle biblioteche comunali della città.

L’edizione 2025 presenta una crescita dell’evento coinvolgendo ogni municipalità della città e tanti nuovi spazi culturali e artistici resi fruibili di recente dal Comune con la partecipazione di fumettisti, scrittori, illustratori, musicisti, ma anche ricercatori, cosplay e KPOP dancer che coinvolgeranno il pubblico partenopeo e i tanti turisti che affollano la città, a partire da marzo e fino alla fine di maggio.

Programma di COMIC(ON)OFF Napoli 2025

28 MARZO – 15 APRILE Dal martedì alla domenica > 9:00 alle 19:00 #mostra @ Real Casa Santa dell’Annunziata – Napoli PASQUALE MATTEJ E LA REINVENZIONE DEL FANFARONE STORIA DEL PRIMO ALBO A FUMETTI ITALIANO 175 anni del primo albo a fumetti italiano. Le disavventure tragicomiche di un giovane gentiluomo di metà Ottocento, satira della borghesia in ascesa, sono al centro di una recente scoperta storica: il ritrovamento del più antico albo a fumetti italiano conosciuto. Partecipazione gratuita. Inaugurazione alle 19:00 Sala delle Colonne, accompagnata da una performance di musica d’epoca eseguita da VESUMEUS con Oscar di Lorenzo, Federico Maddaluno, Eduardo Robbio.

#evento @ Belvedere Monte Echia – Esterno Ascensore ANM CIURMA! RADUNO COSPLAY ONE PIECE! Uniamoci a un originale raduno cosplay di One Piece insieme ai ragazzi di Cross Cosplay Guild, presso l’Ascensore di Monte Echia a Napoli! Una location perfetta per evocare le atmosfere di un’avventura piratesca, sospesa tra mare e città. Celebriamo uno dei personaggi di manga e anime più amati di tutti i tempi, con un’occasione speciale per condividere tra amici la passione per il mondo di Luffy e la sua ciurma! Partecipazione gratuita. In collaborazione con ANM. 10 APRILE – 10 MAGGIO 11:00 #mostra @ Via Toledo Atrio Stazione ANM U’ANM! CHILL, BASTA UN CLICK Un manga decorerà la stazione Toledo della metropolitana! La protagonista è Martina, una giovane comiconiana un po’ ritardataria, che trova la soluzione ai suoi problemi di spostamento in città grazie al servizio ANM GO. Per aiutare anche gli amici prova a spiegare loro come l’app sia una “manna dal cielo”, ma si fa prendere la mano dalla fantasia, esagerando un po’… E se fosse la sua vita ad essere davvero esagerata? Con questo breve manga, l’autore Salvatore Annicelli racconta una gustosa avventura urbana, ambientata nel presente e nel futuro. Per offrire ai passeggeri non solo intrattenimento, ma diversi buoni motivi per scaricare ANM GO, l’app ufficiale di ANM per muoversi facilmente con i mezzi pubblici a Napoli e dintorni! Partecipazione gratuita. In collaborazione con ANM.

12 APRILE 11:30 #evento @ Piazza Municipio Sottopasso Stazione ANM K-POP UNDERGROUND LA RANDOM DANCE IN NAPLES Il tunnel della stazione metropolitana Municipio si trasforma in un palcoscenico dinamico per un evento speciale dedicato agli appassionati di K-Pop: una Random Dance aperta a tutti. COMIC(ON)OFF e Coreapoli, in collaborazione con ANM, regalano un’opportunità unica per immergersi nella cultura coreana attraverso la musica e la danza, in un’atmosfera coinvolgente e inclusiva. All’evento prenderanno parte i ballerini delle crew K-Pop di tutta la Campania che si esibiranno sulle coreografie più iconiche. Partecipazione gratuita. In collaborazione con ANM – Coreapoli.

#mostra @ Fondazione Morra Greco PREMIO SPACCANAPOLI IN MOSTRA Mostra del vincitore dell’edizione 2025 del premio dedicato alle eccellenze partenopee nel fumetto. Il vincitore incontra il pubblico il giorno dell’inaugurazione, alle 19:30. Partecipazione gratuita. In collaborazione con Fondazione Morra Greco. 10 MAGGIO – 29 MAGGIO dal lunedì al venerdì > 8:00 alle 15:40 #mostra @ Foyer Auditorium Scampia DANTE POP! UN VIAGGIO ILLUSTRATO NELL’INFERNO, PARADISO E PURGATORIO La Divina Commedia di Dante Alighieri continua a ispirare artisti, illustratori e fumettisti. Dopo il successo internazionale che ha portato la mostra in 3 continenti e 5 nazioni diverse, “Drawing Dante”, prodotta da COMICON, torna a Napoli in una nuova veste per presentare le 12 opere originali create per questo progetto artistico unico. Lorenzo ‘LRNZ’ Ceccotti, Manuele Fior e Gabriella Giandelli, maestri dell’illustrazione di fama internazionale, saranno esposti insieme a nove protagoniste e protagonisti del fumetto italiano contemporaneo, offrendo 12 immaginifiche e potenti interpretazioni dell’opera dantesca. Partecipazione gratuita. Inaugurazione alle 18:30.

#laboratorio @ Biblioteca Comunale Grazia Deledda – Ponticelli CHARACTER DESIGN FORME E TIPOLOGIE DI PERSONAGGI Fabiana Fiengo, fumettista e vignettista, spiega in un workshop come nascono i personaggi di una storia a fumetti, dalla definizione di un background al disegno, approfondendo le forme, i colori e tutti quei dettagli caratterizzanti del ruolo e del personaggio stesso. Per farlo, durante il laboratorio verranno poste ai partecipanti delle domande per definire la base di partenza: quanti e quali personaggi contiene la storia? Come riuscire a differenziare i protagonisti dagli antagonisti? Le risposte saranno la guida per il character design. La partecipazione al laboratorio è esclusivamente su invito della biblioteca. 23 MAGGIO dalle 16:00 alle 18:00 #laboratorio @ Biblioteca Comunale Guido Dorso – Secondigliano SCRIVERE PER IL FUMETTO DAI DIALOGHI AI DISEGNI Un workshop organizzato dalla scrittrice, sceneggiatrice, musicista e storica dell’arte Chiara Macor. Il laboratorio guiderà i partecipanti nello sviluppo di una storia a fumetti, a partire dalla stesura dello script, per scoprire come trasformare un’idea in una vera e propria sceneggiatura. Saranno esplorate le basi della scrittura per il fumetto, dalla struttura della storia ai dialoghi, fino alla suddivisione in tavole e vignette per imparare a dare vita ai personaggi e alle loro storie disegnate. La partecipazione al laboratorio è esclusivamente su invito della biblioteca.

#laboratorio @ Biblioteca Giustino Fortunato – Soccavo COMICS PROJECT CHILDREN DISEGNARE OSSERVANDO Alessandro Grosso, illustratore e fumettista, sarà la guida di un laboratorio pensato per i più piccoli per migliorare le proprie skills di disegno. Si partirà dalla composizione della sottostruttura utile a disegnare un corpo umano, per poi passare al disegno di soggetti statici e in movimento, fino ad una sessione di disegno dal vero. Attraverso il workshop sarà così possibile affinare tecnica e osservazione, imparando a dare dinamismo alle proprie illustrazioni. La partecipazione al laboratorio è esclusivamente su invito della biblioteca. All’interno della programmazione saranno inseriti anche partner amici del COMIC(ON)OFF con un calendario di eventi indicati di seguito: 15 MARZO – 21 MARZO 19:00 #mostra #evento @ Kesté – Napoli STORIE ‘E MERD! MOSTRA E LIVE Nel suo paradossale fumetto di fantascienza di ambientazione partenopea, Ruben Curto immagina un universo di periferia postapocalittico e degradato, specchio di un eterno presente che a tratti strizza l’occhio verso immaginari nerd. In occasione del finissage della mostra, l’autore disegna personaggi e situazioni surreali dal design pop e a tratti cartoonesco, improvvisando sulle rime del rapper Putcare. Partecipazione gratuita. In collaborazione con Kesté.

22 MARZO – 29 MARZO 21:30 #mostra #evento @ Bar Bossa – Poggiomarino DA POGGIOMARINO IN POI Mostra personale dell’artista poggiomarinese Giovanni Esposito, in arte Quasirosso. Dopo gli esordi su alcune riviste underground campane e la creazione nel 2017 della pagina Facebook “Quasirosso”, riscuote un notevole successo, affermandosi successivamente su Instagram. Nel 2018 pubblica per Shockdom, cui seguono quattro volumi con Feltrinelli Comics. Attualmente l’illustratore e content creator collabora con brand come Prada, Gucci, Apple, Nintendo, Prime Video e Lucky Red. La mostra ripercorre il percorso di Quasirosso, dalle strade e dalle storie di Poggiomarino in poi. La serata di inaugurazione sarà accompagnata dalla band Fuzz Bohemian. Partecipazione gratuita. In collaborazione con Scuola Fumetto Vesevus.

#mostra @ Pio Monte della Misericordia EDUARDO IL TEATRO A FUMETTI Celebriamo un'icona storica della cultura napoletana, Eduardo De Filippo, a quarant'anni dalla sua morte, con una mostra tratta da "Il teatro a Fumetti: Eduardo", il progetto realizzato da Scuola Italiana di Comix che ha prodotto 18 opere teatrali adattate a fumetti circa trent'anni fa. La partecipazione all'evento prevede il costo d'ingresso alla struttura. In collaborazione con Scuola Italiana di Comix.

5 MAGGIO – 12 MAGGIO 10:00 #evento @ Stazione Zoologica Anton Dohrn ATLANTE DEL PLANCTON VIAGGIO NEL MICROCOSMO (IN)VISIBILE DELL'OCEANO La prima presentazione nazionale di un'opera scientifica dedicata al mondo invisibile del plancton marino, con grandi illustrazioni e rigorose descrizioni scientifiche. L'opera è un progetto collettivo realizzato da un gruppo di ricercatori della Stazione Zoologica di Napoli. Interverranno: Dott.ssa Iole Di Capua, Dott.ssa Anja Raggio, Dott.ssa Claudia Gili, Giuseppe Boccia (Art director), Carmine Monteleone (illustratore). La partecipazione all'evento prevede il costo d'ingresso alla struttura. In collaborazione con Scuola Italiana di Comix – Stazione Zoologica Anton Dohrn – Centro Nazionale Biodiversità.

