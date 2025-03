Viaggi straordinari in treno storico a Contursi Terme e visite gratuite al Ponte Tibetano di Laviano

Ph Facebook Ponte Tibetano Pro Loco Laviano

Tre giorni di eventi nei Borghi della Valle del Sele/Tanagro e Alburni in occasione del convegno “Piccoli Borghi Termali d’Italia” dedicato alla valorizzazione del territorio. Poi visite guidate gratuite in tanti splendidi luoghi della zona e anche un’apertura gratuita dello straordinario Ponte di Laviano. Zone stupende della Campania

Nei giorni 20,21 e 23 marzo 2025 ci saranno delle corse speciali di un treno storico che andrà da Napoli Centrale a Contursi Terme nel Salernitano.

L’evento in occasione del convegno “Piccoli Borghi Termali d’Italia” dedicato alla valorizzazione del territorio, che consentirà di raggiungere il noto centro turistico-termale di Contursi Terme partendo da Napoli Centrale a bordo di un treno storico composto da carrozze Centoporte risalenti agli anni 30’ e Corbellini degli anni 50’.

Lungo il percorso saranno effettuate dal Treno Storico le fermate a Pietrarsa, Pompei, Salerno, Battipaglia, Contursi Terme con partenza dalla stazione di Napoli Centrale alle 10:18 e arrivo a Contursi Terme alle 12:13. Lo stesso treno ripartirà da Contursi Terme nella giornata alle ore 19:02 e dopo le altre 4 fermate previste arriverà a Napoli Centrale alle 21:15. Il prezzo a tratta è di €9.90 per gli adulti e €4.95 per i ragazzi.Informazioni treno storico per 3 giorni a Contursi Terme

Una bella occasione per visitare lo straordinario Ponte tibetano di Laviano

In occasione dei viaggi del treno storico da Napoli Centrale a Contursi Terme del 23 marzo 2025, il Ponte Tibetano di Laviano offrirà l’ingresso gratuito per tutti i passeggeri del treno che desiderano scoprire questa straordinaria attrazione turistica. E ci sarà anche la Navetta gratuita dallo Scalo Ferroviario di Contursi Terme il 23 marzo 2025 con Ingresso gratuito con biglietto ferroviario

Il Ponte Tibetano di Laviano è stato inaugurato nel 2015, che ci consente di effettuare una straordinaria camminata di quasi 100 metri sospesi tra due alture, ad un’altezza di oltre 80 metri dal fondo di un torrente. Il ponte tibetano consente inoltre una indimenticabile passeggiata tra una fitta rete di sentieri naturalistici, tra boschi secolari, vaste radure e panorami mozzafiato sopra il Vallone Ogliara Il ponte è il primo e unico Ponte Tibetano in Campania, è accessibile a tutte le età ad un costo di soli 3 € a persona.

Il convegno “Piccoli Borghi Termali d’Italia” dedicato alla valorizzazione del territorio

In occasione del convegno “Piccoli Borghi Termali d’Italia” a Contursi Terme dedicato alla valorizzazione del territorio ci saranno tante altre attività. Sono previste visite nei Borghi della Valle del Sele/Tanagro e Alburni con servizio navette dallo Scalo Ferroviario di Contursi Terme per le località desiderate.

Durante il convegno è previsto anche l’ingresso gratuito in tanti straordinari luoghi turistici della zona: Terme di Contursi, Parco Avventura Postiglione, Grotte dell’Angelo di Pertosa e Auletta, Convento Sant’Antonio Polla, le Cantine di Baccanalia a San Gregorio Magno, il Museo Archeologico di Buccino,il Borghi dei normanni a Colliano, Villa d’Ayala a Valva, Ponte Tibetano a Laviano, Santuario di San Gerardo Maiella, il Museo dell’Acqua a Caposele, Calabritto e il Borgo di Quaglietta, il Castello di Oliveto Citra, il Museo della Memoria di Campagna, l’Oasi di Persano/Serre, le Grotte di Castelcivita, la punta panormo Ottatti, Sicignano degli Alburni…. e tanti altri borghi del comprensorio. Non mancheranno degustazione di prodotti tipici del territorio, Enogastronomia.

Partecipa ai Piccoli Borghi Termali d’Italia: prenota il tuo viaggio in treno storico!

