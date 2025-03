Volcei Wine Jazz: concerti gratuiti abbinati a degustazioni nelle cantine e percorsi gastronomici

© Foto di Grape Things on Pexels.com

Edizione invernale per il Volcei Wine Jazz con concerti gratuiti abbinati con degustazioni guidate nelle cantine e percorsi gastronomici in tre posti stupendi del salernitano tra Auletta, Buccino e Valva e nei loro monumenti

Il 21, 22 e 23 marzo 2025 si terrà la Winter Edition del Volcei Wine Jazz il bel festival, che prevede tre giorni di concerti gratuiti, ma anche degustazioni guidate, percorsi gastronomici jam session, masterclass, seminari e incontri con artisti e giovani talenti del territorio salernitano.

Per questa 13ª edizione, il festival partirà da Buccino ma coinvolgerà anche gli altri comuni del territorio salernitano per regalare ai partecipanti un bel viaggio sensoriale che unisce musica, sapori e storia, in tre location straordinarie. Non mancheranno concerti gratuiti, che assieme alle jam session ed ai workshop jazzistici offriranno l’opportunità di immergersi in un contesto creativo e suggestivo, che va ben oltre il semplice evento: un’occasione unica per celebrare la cultura, la natura e le eccellenze del territorio.

Tre comuni per la Winter Edition 2025 del Volcei Wine Jazz

Quest’anno il festival si terrà in tre serate speciali, ognuna ospitata in uno dei comuni partecipanti: Auletta, Buccino e Valva. La prima tappa dell’evento, il 21 marzo, si svolgerà nel cuore politico e amministrativo dell’antica città di Volcei, oggi Buccino in particolare nel Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante”, per poi proseguire, il 22 marzo, nel Complesso Monumentale dello “Jesus” ad Auletta. Il Volcei Wine Jazz si chiuderà il 23 marzo presso l’Auditorium Giacinto Scelsi di Villa d’Ayala a Valva.

Volcei Wine Jazz – I Serata venerdì 21.03.2025 – Buccino (Sa)

Ore 9:00 – 13:00 / 15:00-19:00 Visite culturali alla scoperta del territorio dell’antica Volcei – Parco Archeologico Urbano / Museo Archeologico Nazionale di Volcei

Ore 19:00/20:30 – Apertura Masterclass

Ore 21:00 – Degustazione guidata delle cantine e apertura percorso gastronomico a cura della pro loco Buccino Volcei aps

Ore 21:30 – Concerto: Antonio Scannapieco “Trumpet Night” con Antonio Scannapieco tromba, Andrea Rea pianoforte, Luigi Del Prete batteria, Tommaso Scannapieco contrabbasso

Volcei Wine Jazz – II Serata sabato 22.03.2025 – Complesso Monumentale dello “Jesus” Auletta (Sa)

Ore 9:00 -13:00 / 15:00-19:00 Visite culturali alla scoperta del territorio dell’antica Volcei

Ore 19:00/20:30 – Apertura Masterclass

Ore 21:00 – Degustazione guidata delle cantine e apertura percorso gastronomico a cura della pro loco “Mattina di Auletta aps”

Ore 21:30 – Concerto: Giusi Mitrano 4et….”Lady in jazz” – Giusi Mitrano Voce, Bruno Salicone piano, Angelo Gregorio batteria, Tommaso Scannapieco contrabbasso

Volcei Wine Jazz – III Serata domenica 23.03.2025 – Auditorium Giacinto Scelsi – Valva (Sa)

Ore 9:00 – 13:00 / 15:00-19:00 Visite culturali alla scoperta del territorio dell’antica Volcei e di Villa d’Ayala

Ore 19:00/20:30 -Apertura Masterclass

Ore 21:00 – Degustazione guidata delle cantine e apertura percorso gastronomico a cura della pro loco “d’Ayala aps”

Ore 21:30 – Concerto: Daniele Scannapieco Quartet – Daniele Scannapieco sax, Andrea Rea piano, Luigi Del Prete batteria, Tommaso Scannapieco contrabbasso

Prenotazioni per i biglietti gratuiti per gli eventi per scoprire le specificità enogastronomiche del territorio. Prenota qui:

Maggiori informazioni – Volcei Wine Jazz

Evento facebook

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.