Faro di Miseno: visite straordinarie durante le Giornate FAI di Primavera

Visite straordinarie a Capo Miseno al bellissimo e ultracentenario Faro che si trova in un punto dove lo sguardo si perde tra le isole di Procida e Ischia. Un luogo splendido dove storia, mito e natura si intrecciano, regalando un panorama senza tempo.

Nell’ambito delle Giornate FAI di Primavera nei giorni 22 e 23 marzo 2025 ci sarà anche la possibilità di effettuare delle bellissime visite guidate al Faro di Capo Miseno: una luce tra storia e leggenda. Il Faro si trova a Miseno arroccato sulla punta estrema del Golfo di Napoli, e sta lì dal 1869, guidando i naviganti tra le acque che un tempo furono crocevia di culture e commerci.

Dal promontorio del Faro lo sguardo si perde tra le isole di Procida e Ischia, mentre il tramonto colora il cielo di sfumature dorate. Uno splendido luogo dove storia, mito e natura si intrecciano, regalando un panorama senza tempo.

Un Faro tra passato e presente

Il Faro di Capo Miseno, edificato per la prima volta nel 1869 su una vecchia torre d’avvistamento del ‘500, deve la sua importanza al posizionamento strategico che illumina le rotte verso Procida, Ischia e Capri. Distrutto dai bombardamenti nel 1943, fu ricostruito nel 1948 in una veste più moderna, rimanendo comunque uno dei fari più suggestivi e rappresentativi d’Italia. L’attuale torre si eleva per 12 metri su un edificio bianco di due piani, a circa 80 metri sul livello del mare: il suo fascio di luce, con due lampi bianchi, si accende e si spegne secondo un ciclo di 10 secondi, visibile fino a 16 miglia di distanza.

Come partecipare alle visite straordinarie del Fai al Faro di Miseno

Le visite si terranno sia sabato 22 che domenica 23 Marzo 2025 dalle ore 9,30 alle 14:30 (ultima visita ore 14h00). È consigliabile lasciare la propria auto in località Miseno e procedere a piedi.

Durante le Giornate FAI di Primavera, i volontari e gli studenti “Apprendisti Ciceroni” dell’IIS “Lucio Anneo Seneca” illustreranno la storia del faro e accompagneranno i visitatori alla scoperta dei suoi segreti. Per chi ha difficoltà a raggiungerlo a piedi, è disponibile una navetta gratuita messa a disposizione dal Comune di Bacoli, con partenza dal parcheggio Miliscola (Via Miliscola 14, Monte di Procida). Il sentiero è parzialmente accessibile e la visita al faro dura circa 30 minuti.

Il Sentiero degli Uccelli

Oltre a scoprire il faro, potrai esplorare il Sentiero degli Uccelli, un percorso di trekking di circa un’ora lungo le pendici di un antico cratere flegreo. Ammirerai scorci mozzafiato sul Golfo di Pozzuoli, le isole di Procida, Ischia e Capri, circondato dalla vegetazione mediterranea e dal canto di diverse specie di uccelli. Si consiglia di indossare scarpe comode, meglio se da trekking.

Faro di Capo Miseno: vivi l’evento irripetibile con il FAI!

Non è necessaria la prenotazione; tuttavia, in caso di grande affluenza, l’accesso potrebbe non essere garantito a tutti.

Parcheggio gratuito a Miliscola, offerto dal Comune di Monte di Procida, da cui parte la navetta per il faro.

Si raccomanda di rispettare le disposizioni in loco e di segnalare eventuali necessità di accessibilità in anticipo.

Approfitta di questa straordinaria occasione per scoprire uno degli 11 fari attivi in Campania, con un panorama che unisce storia e leggenda.

Quando : Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, dalle 9:30 alle 14:30 (ultima visita alle 14:00). Un’apertura straordinaria per un solo weekend.

Dove : Faro di Capo Miseno, in posizione panoramica sul Golfo di Napoli, con viste uniche su Procida e Ischia. È consigliato parcheggiare a Miseno e proseguire a piedi.

Biglietti : Contributo suggerito a sostegno del FAI; prenotazione sul sito ufficiale FAI (disponibilità limitata). Visite accompagnate da volontari ed esperti locali.

Maggiori informazioni: Tutte le informazioni sul sito ufficiale del FAI / Aggiornamenti pagina Facebook del Gruppo Fai dei Campi Flegrei

