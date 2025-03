Salomè al Teatro di San Carlo: vivi l’opera di Richard Strauss diretta da Dan Ettinger

ph Teatro San Carlo - Salome

Un grande cast al Teatro di San Carlo per Salomè, il dramma in un atto su musica di Richard Strauss e libretto di Hedwig Lachmann. E sul podio il direttore artistico Dan Ettinger

Dal 20 al 29 marzo 2025 al Teatro di San Carlo di Napoli ci sarà la “Salome” di Richard Strauss con l’orchestra e coro del Massimo napoletano diretta da Dan Ettinger. L’opera di Strauss sarà presentata nell’allestimento del 2014 sulle scene di Nicola Rubertelli, con la regia di Manfred Schweigkofler e con protagonista Ricarda Merbeth. Una grande novità sono i costumi, gioielli ed accessori di Daniela Ciancio realizzati con un materiale “green” e innovativo.

Salomè al Teatro di San Carlo: dal 20 al 29 marzo 2025, Dan Ettinger dirige un cast d'eccezione in un allestimento unico con costumi "green".

Un dramma in un atto su musica di Richard Strauss

Salomè è un dramma in un atto su musica di Richard Strauss e libretto di Hedwig Lachmann, dal poema omonimo di Oscar Wilde, ed è la storia della giovane che seduce il patrigno Erode e, istigata dalla madre Erodiade, moglie di Erode, pretese la testa mozzata del profeta Giovanni Battista su di un piatto offrendo in cambio una seducente “Danza dei sette veli”.

Ma prima di divenire una terribile assassina Salomè assume ruoli diversi che sono straordinariamente interpretati dal bravissimo soprano Ricarda Merbeth che veste i suoi panni. Il grande cast sulle scene del San Carlo è completato dalla madre Erodiade che è Lioba Braun, il re Erode interpretato da Charles Workman e con San Giovanni Battista, il profeta Jochanaan, interpretato da Brian Mulligan.

Salomè al Teatro di San Carlo: prenota i tuoi posti!

Quando : Dal 20 al 29 marzo 2025.

: Dal 20 al 29 marzo 2025. Dove : Teatro di San Carlo, Napoli.

Biglietti: Prezzi da 30 € a 120 €

Maggiori informazioni: Teatro di San Carlo Napoli

