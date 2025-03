Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 20 al 23 marzo 2025

Ph Facebook Slow Food Condotta Irpinia Colline dell’ Ufita e Taurasi APS

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 20 al 23 marzo 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

In Irpinia ritorna “La Disfida del Soffritto di Maiale” tra tanto buon vino e ottimo soffritto

Si terrà Domenica 23 Marzo 2025 a Mirabella Eclano, nel cuore della Irpinia, la 15° Edizione de “La Disfida del Soffritto di Maiale”, una bella sfida gastronomica che vede numerose comunità irpine che si contenderanno la vittoria finale, tra ottimo soffritto e tanto straordinario vino irpino che ci aspetta.Un evento importante e atteso, organizzato da Slow Food Condotta Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi APS in collaborazione con il Comune a Mirabella Eclano, che ci propone una singolare sfida tra varie comunità irpine su chi prepara il miglior soffritto di maiale. Disfida del Soffritto di Maiale

Wine Spot a Villa Campolieto: Degustazioni con Vitigno Italia e Drop e Atmosfere Magiche

il 22 marzo 2025 ritorna Wine Spot – Vini della Ribalta, la seconda edizione dell’evento ideato da Drop Eventi in collaborazione con Vitigno Italia e la Fondazione delle Ville Vesuviane, pronto a regalare una serata irripetibile all’interno della splendida Villa Campolieto a Ercolano. Un’esperienza unica tra storia, cultura e buon vino. Dalle ore alle 18:00 all’1:00, i maestosi saloni della villa progettata da Vanvitelli si animeranno con i profumi e i sapori di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Ponza, Sicilia e Campania: un vero e proprio tour enologico attraverso vini iconici del regno delle Due Sicilie e di terre ormai sempre più sotto i riflettori per la loro autenticità e identità vinicola. Wine Spot a Villa Campolieto

Volcei Wine Jazz: concerti gratuiti con buon cibo e buon vino nel salernitano

Il 21, 22 e 23 marzo 2025 si terrà la Winter Edition del Volcei Wine Jazz il bel festival, che prevede tre giorni di concerti gratuiti, ma anche degustazioni guidate, percorsi gastronomici jam session, masterclass, seminari e incontri con artisti e giovani talenti del territorio salernitano. Per questa 13ª edizione, il festival partirà da Buccino ma coinvolgerà anche gli altri comuni del territorio salernitano per regalare ai partecipanti un bel viaggio sensoriale che unisce musica, sapori e storia, in tre location straordinarie. Non mancheranno concerti gratuiti, che assieme alle jam session ed ai workshop jazzistici offriranno l’opportunità di immergersi in un contesto creativo e suggestivo, che va ben oltre il semplice evento: un’occasione unica per celebrare la cultura, la natura e le eccellenze del territorio. Maggiori informazioni – Volcei Wine Jazz

Degustazioni, visite guidate e concerti gratuiti nelle Dimore Storiche della Campania

Dal 22 febbraio al 29 marzo 2025 si terrà il nuovo ciclo di eventi gratuiti che ci permetteranno di conoscere alcune tra le più belle dimore storiche della Campania, luoghi straordinari che apriranno le loro porte ai visitatori con visite guidate, degustazioni e concerti. Le aperture straordinarie gratuite con visite accompagnate si terranno in torri, castelli e palazzi storici, e prevedono anche concerti gratuiti di artisti come di Ra di spina, Tommaso Primo, Jovine, Greta Zuccoli e Fede ‘n’ Marlen. In Dimora

L’Archeofestival 2025 per scoprire popoli, lingue e culture della Campania

Dall’8 febbraio al 14 giugno 2025 si terrà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento che ci permetterà di conoscere la storia e le bellezze di alcune zone della Campania poco frequentate dai grandi flussi turistici ed in particolare del Nolano, della Valle del Sarno, dell’Agro Nocerino-Sarnese-Pompeiano, del Vesuviano e della Costiera Torrese. L’Archeofestival 2025

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello (prossima data domenica 8 dicembre ) MercAntico a San Lorenzello

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di marzo 2025

Anche per marzo 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

