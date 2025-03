La Bella Addormentata nel Museo di Pietrarsa: un viaggio tra fiaba e magia

Un’esperienza teatrale unica per i più piccoli

Contenuto sponsorizzato #adv

Domenica 30 marzo, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un mondo incantato con lo spettacolo itinerante “La Bella Addormentata nel Museo”. Una rappresentazione unica, pensata per i bambini dai 3 ai 10 anni, che porterà i piccoli spettatori in un viaggio tra magia e locomotive storiche. Il classico racconto della Principessina Aurora si arricchisce di ironia e fantasia, rendendo l’esperienza coinvolgente e memorabile per tutta la famiglia.

Il Museo di Pietrarsa, con la sua straordinaria collezione di locomotive e carrozze d’epoca, diventa il palcoscenico perfetto per questa speciale rivisitazione della fiaba. Qui la Principessina Aurora vive felice tra i treni, fino a quando un’imprevista maledizione lancia la storia in una nuova avventura. Tra imprevisti, divertenti colpi di scena e personaggi fiabeschi, il pubblico sarà coinvolto in uno spettacolo interattivo che stimola l’immaginazione dei più piccoli.

Un laboratorio creativo dopo lo spettacolo

Dopo la rappresentazione, i bambini potranno prendere parte a un laboratorio creativo a tema, in cui realizzeranno la propria bacchetta magica. Un’attività divertente e didattica che permetterà ai piccoli partecipanti di portare a casa un ricordo speciale di questa giornata magica.

“La Bella Addormentata nel Museo” è un’opportunità unica per trascorrere una domenica diversa, immersi nella magia del teatro e nella storia ferroviaria. Il costo del biglietto è di 10 euro a persona e include sia lo spettacolo che il laboratorio con due repliche previste alle 11:00 e alle 15:30.

Per partecipare è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata contattando il numero 379 237 7233 oppure inviando una mail a info@mens-lab.it.

La Bella Addormentata nel Museo

Quando: Domenica 30 marzo 2025

Domenica 30 marzo 2025 Orari: 11:00 – 15:30

11:00 – 15:30 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: € 10,00 a persona (adulti e bambini)

€ 10,00 a persona (adulti e bambini) Informazioni e prenotazioni: 379 237 7233 – info@mens-lab.it

Contenuto sponsorizzato #adv