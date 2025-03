4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 20 al 23 marzo 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 20 al 23 marzo 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Non dimenticate che Sabato 22 e domenica 23 marzo si terrà la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera e saranno aperti alle visite a Napoli e nelle 5 province della Campania 40 siti straordinari, luoghi veramente speciali in genere chiusi al pubblico. Tutti i siti saranno visitabili con un contributo libero, grazie ai volontari del Fai. Le Giornate FAI di Primavera: i luoghi a Napoli

Tutti i giorni – Nel sottosuolo di Napoli un viaggio dall’antica Neapolis fino ai rifugi della Seconda Guerra Mondiale.

Con l’arrivo della primavera, mentre i primi raggi tiepidi accarezzano i vicoli di Napoli e le temperature miti invitano a riscoprire le bellezze della città, un tesoro si svela nel cuore del centro storico: il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta. Questo gioiello nascosto, oggi LAPIS Museum, a 35 metri sotto Via dei Tribunali, offre ai visitatori un’esperienza culturale straordinaria che unisce storia, arte e suggestione. Il percorso si snoda attraverso cisterne greco-romane, cunicoli e cavità che raccontano la storia geologica e umana della città lungo il suggestivo Museo dell’Acqua. Giochi di luce, ruscellamenti e installazioni multimediali accompagnano il visitatore in un viaggio temporale dall’antica Neapolis fino ai drammatici rifugi della Seconda Guerra Mondiale. Particolarmente evocativa è la Sala della Luna, dove un eterno plenilunio richiama le origini pagane del Complesso sovrastante, mentre il Decumano Sommerso rivela come l’antico acquedotto sia stato trasformato in ricovero durante i bombardamenti. Visite guidate tradizionali, ma anche tanti eventi speciali aspettano i visitatori. Sabato 22 marzo dalle ore 18:00, L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, un’esperienza immersiva unica, con la guida di Dante, i visitatori si inoltreranno nei cunicoli scavati nelle viscere della Città di Partenope, incontrando lungo il percorso i protagonisti della Prima Cantica della Divina Commedia (info e prenotazioni su www.tappetovolante.org). In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il LAPIS Museum ha organizzato numerose iniziative e novità in collaborazione con ABC Napoli, l’azienda idrica napoletana. Un’opportunità per riflettere sull’importanza di questa risorsa fondamentale attraverso la storia idrica della città. Ad accompagnare questa primavera, fino al 27 aprile 2025, il piano Basilica ospita la mostra IMPRESSIONISTI e la Parigi fin de siècle. Con la curatela di Vittorio Sgarbi, la mostra rappresenta un’opportunità imperdibile per ammirare opere provenienti da collezioni private raramente accessibili al pubblico. I visitatori potranno contemplare opere inedite di Monet, Degas, Manet, Renoir, Cézanne, Pissarro e molti altri maestri dell’Impressionismo. Inoltre, chi visita la mostra potrà usufruire di uno speciale sconto per il percorso sotterraneo, pagando solo 8€ anziché 10€. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con visite guidate programmate. Dal lunedì al venerdì: sei turni (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30), nei fine settimana: cinque turni (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). Per prenotare è possibile contattare il numero 08119230565 (dal lunedì al venerdì, 10:00-14:00), sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp oppure scrivere a info@lapismuseum.com indicando data e ora di preferenza, numero di persone e un cognome di riferimento. Per chi desidera acquistare i biglietti, può farlo sul sito ufficiale senza costi di prevendita. Con la primavera alle porte, non c’è momento migliore per lasciarsi sedurre dal LAPIS Museum: un viaggio nel sottosuolo napoletano e un tuffo nei colori e nelle atmosfere che hanno rivoluzionato l’arte mondiale. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 22 e domenica 23 marzo – Giornate FAI di Primavera i luoghi straordinari visitabili

Il 22 e il 23 marzo si terrà la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera e saranno aperti alle visite a Napoli e nelle 5 province della Campania 40 siti straordinari, luoghi veramente speciali in genere chiusi al pubblico. Tutti i siti saranno visitabili con un contributo libero, grazie ai volontari del Fai. I siti aperti a Napoli sono:

Mausoleo Schilizzi – Napoli – il monumento si trova a Posillipo e sono custodite le salme dei caduti di Napoli della Prima e Seconda Guerra Mondiale. L’apertura prevede un percorso di visita al parco e al corpo centrale del Mausoleo. Visite a cura dei Narratori della Delegazione di Napoli.

Banca d’Italia – Napoli – In Piazza Municipio apertura della Banca d’Italia con la visita al piano di Direzione, dove sono presenti gli ambienti di rappresentanza dello stabile e le opere d’arte principali della Sede, tra cui la mappa del Duca di Noja. Visite a cura dei Narratori della Delegazione FAI di Napoli e Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Andrea Torrente e Liceo Gandhi.

Giardini Di Palazzo D’Avalos del Vasto – Napoli – apertura eccezionale e riservata ai soli iscritti FAI. Il giardino di Palazzo d’Avalos, situato nello storico palazzo monumentale del quartiere Chiaia, eretto tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento come residenza della famiglia d’Avalos, marchesi di Pescara e del Vasto, giunti a Napoli dalla Spagna a seguito di Alfonso di Aragona. Apertura dei soli giardini, oggetto di lavori di restauro e rifunzionalizzazione il che ne limita l’accesso a gruppi contingentati di persone e nel rispetto delle norme di cantiere.

Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica – Napoli – visite straordinarie (ingresso su prenotazione riservato agli iscritti FAI) alla villa che dal 1957 è della Presidenza della Repubblica. Prevista visita del Parco, che unisce la flora mediterranea allo stile del giardino inglese, della Casina Borbonica con le sue sale di rappresentanza, fino alla Darsena per poi concludere il percorso nella Grande Foresteria. Visite a cura di Apprendisti Ciceroni dell’istituto ISIS Enrico Caruso e Liceo Gandhi e per la prima volta visite in lingua a cura del Gruppo FAI Ponte tra Culture di Napoli (francese e ucraino).

Informazioni sulle Giornate FAI di Primavera: i luoghi visitabili a Napoli

Domenica 23 marzo – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour speciale di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere, in stato di semi o completo abbandono. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città, chiusa dal terremoto del 1980. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con l’immancabile pizza fritta di Vincenzo Durante. Tutte le domeniche. Appuntamento in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) ore 10:00 . Durata circa 1 ora e ’30 minuti. Adulti €15,00 / ragazzi dai 9 ai 16 anni € 8.00 / gratis under 9. Il contributo prevede: visita guidata ai siti, auricolari e aperitivo. Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

Sabato 22 e Domenica 23 – Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Nei weekend dall’ 8 marzo al 18 maggio si terrà a Napoli “Eduardo punto e da capo” una serie di performance itineranti con visite guidate per scoprire il San Ferdinando, con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo Eduardo L’iniziativa Eduardo punto e da capo è un bel viaggio che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori”, performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo. Prossime visite 22/03/2025 11:00 – 23/03/2025 11:00 Costo 10 euro a persona – Maggiori informazioni – Visite teatralizzate

