Oliva Denaro di Viola Ardone in scena al Teatro San Ferdinando con Ambra Angiolini

Oliva Denaro, è ispirato alla vera storia di Franca Viola, che negli anni ’60 subì violenza e rifiutò il matrimonio “riparatore” facendo condannare l’aggressore. Una eroina moderna grazie al valore del primo vero “no”. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto

Dal 19 al 23 marzo 2025 al Teatro San Ferdinando di Napoli arriva lo spettacolo che sta conquistando l’Italia: Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone, con la drammaturgia di Giorgio Gallione e Ambra Angiolini, la regia di Giorgio Gallione e con Ambra Angiolini protagonista. (La recita prevista per il giorno 18 è stata annullata)

Lo spettacolo si rifà ad una storia vera quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il successivo romanzo di Viola Ardone prende spunto da quella vicenda e la ricostruisce.

Acquista ora i biglietti per Olivia Denaro Scopri "Oliva Denaro", lo spettacolo teatrale ispirato alla vera storia di Franca Viola, in scena dal 19 al 23 marzo 2025 al Teatro San Ferdinando di Napoli.

Una eroina moderna grazie al valore del primo vero “no”

Negli anni ’60 in Italia se una donna, anche minorenne, subiva un reato di violenza carnale e l’uomo successivamente la sposava, quest’ultimo avrebbe automaticamente estinto la condanna. E la storia di Oliva Denaro ci viene raccontata da adulta a ritroso, da quando ragazzina subì violenza e prese una decisione che fece scandalo e scalpore perché rifiutò il matrimonio dicendo no alla violenza e al sopruso.

Un grande testo teatrale ispirato al bel romanzo di Viola Ardone, che porta Oliva Denaro a diventare la storia di tutte le donne. “Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.”

Oliva Denaro: vivi la forza del primo “no” in scena al San Ferdinando

Quando : Dal 19 al 23 marzo 2025, spettacoli serali (la recita del 18 marzo è stata annullata).

Dal 19 al 23 marzo 2025, spettacoli serali (la recita del 18 marzo è stata annullata). Teatro San Ferdinando di Napoli, Piazza Eduardo De Filippo, nel cuore della città.

Biglietti disponibili online e presso la biglietteria del Teatro e VivaTicket. Prezzi a partire da 20€. Circuito di vendita ufficiale del Teatro Stabile di Napoli.

: Disponibili online e presso la biglietteria del Teatro e . Prezzi a partire da 20€. Circuito di vendita ufficiale del Teatro Stabile di Napoli. Maggiori informazioni: Teatro San Ferdinando di Napoli

