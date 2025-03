Nell’Hotel Palazzo Caracciolo la rassegna di concerti “Amici Amanti del Jazz”

Una rassegna di jazz con musicisti di livello internazionale nello splendido Hotel Palazzo Caracciolo di via San Giovanni a Carbonara

Nello splendido Palazzo Caracciolo, il raffinato Meeting Hotel in via San Giovanni a Carbonara, nel cuore della città antica di Napoli, si terrà una interessante ed esclusiva rassegna mensile di concerti jazz “Amici Amanti del Jazz” aperti al pubblico, che celebra la tradizione musicale internazionale. Ad ogni appuntamento non mancheranno jazzisti di fama mondiale che si esibiranno nello splendido e suggestivo chiostro dell’Hotel.

Gli appuntamenti di “Amici Amanti del Jazz”

Previsti al momento 4 imperdibili appuntamenti con grandi interpreti del jazz. I concerti sono aperti al pubblico con prenotazione obbligatoria e rappresento un’eccezionale occasione per conoscere un luogo splendido nel cuore della città e della storia di Napoli.

19 marzo 2025 – Daniele Pozzovivo Quartet e di Paolo Iannarella, sassofonista e flautista..

16 aprile 2025 – Jerry Weldon Special Quartet con Jerry Weldon, uno dei sassofonisti più influenti del panorama jazz mondiale

15 maggio 2025 – Antonio Onorato. chitarrista napoletano con il suo fusion tra jazz, rock e tradizione

11 giugno 2025 – Elio Coppola Trio con Joyce Elain Iuylle

Tutti gli eventi della rassegna “Amici Amanti del Jazz” sono aperti al pubblico, con prenotazione obbligatoria. Maggiori informazioni: Palazzo Caracciolo Naples Hilton Affiliate – 081 016 0111

