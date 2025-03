“Pino Daniele. Spiritual” a Palazzo Reale: la mostra-evento da non perdere

In due grandi sale, aperte per l’occasione, una bella mostra su Pino Daniele con tanti materiali originali concessi per l’occasione dalla fondazione con filmati, oggetti personali, strumenti e tanto altro materiale esposto per la prima volta

Dal 20 marzo fino al 6 luglio 2025 a Palazzo Reale a Napoli si terrà la mostra Pino Daniele. Spiritual, una esposizione inedita che celebra il nostro grande Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.

L’evento, che sarà ospitato nella Sala Plebiscito e nella Sala Belvedere di Palazzo Reale, vuole rievocare le origini del mondo artistico di Pino Daniele attraverso tantissimi contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che lo hanno accompagnato nel suo percorso creativo. Un’esposizione inedita con installazioni scenografiche, e “tante rarità” concesse per l’occasione dalla Fondazione Pino Daniele e materiali originali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intera esperienza musicale ed umana dell’artista.

Una mostra suddivisa in due parti ed in 9 aree tematiche

La prima parte della mostra ripercorre la storia di Pino Daniele dal 1955 al 1977, anno di pubblicazione del suo primo album, con anche le ricostruzioni scenografiche della sala prove e di un tipico live club notturno di Napoli degli anni ’70, luoghi di esordio del musicista.

La seconda parte, invece, narra in maniera intima e completa la sua vita e la sua carriera dal 1977 al 2014 attraverso un percorso cronologico che intreccia la sua evoluzione musicale e personale con un focus sugli incontri, sulle collaborazioni e sulle produzioni musicali. La mostra Pino Daniele. Spiritual è promossa dalla Fondazione Pino Daniele, con il Ministero della Cultura, Palazzo Reale, Regione Campania, Comune di Napoli,

La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 marzo tutti i giorni (escluso il mercoledì) dalle ore 9,00 alle ore 20,00 con ultimo ingresso alle ore 19,00.

