Wine Spot a Villa Campolieto: Degustazioni con Vitigno Italia e Drop e Atmosfere Magiche

Wine Spot – Vini della Ribalta: la seconda edizione a Villa Campolieto

Contenuto sponsorizzato #adv

Se sei alla ricerca di idee su cosa fare a Napoli e vuoi vivere un’esperienza unica che unisca storia, cultura e buon vino, segnati in agenda il 22 marzo 2025. Ritorna infatti Wine Spot – Vini della Ribalta, la seconda edizione dell’evento ideato da Drop Eventi in collaborazione con Vitigno Italia e la Fondazione delle Ville Vesuviane, pronto a regalare una serata irripetibile all’interno della splendida Villa Campolieto a Ercolano.

Un viaggio sensoriale tra le eccellenze del Sud

Dalle 18:00 all’1:00, i maestosi saloni della villa progettata da Vanvitelli si animeranno con i profumi e i sapori di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Ponza, Sicilia e Campania: un vero e proprio tour enologico attraverso vini iconici del regno delle Due Sicilie e di terre ormai sempre più sotto i riflettori per la loro autenticità e identità vinicola.

Con l’acquisto del biglietto – 30€ in prevendita o 35€ al botteghino, entrambi comprensivi di 4 calici di vino – potrai immergerti in un percorso di degustazione tra etichette d’eccellenza, accompagnate dalle spiegazioni di esperti sommelier. Per chi desidera andare oltre il consueto weekend a Napoli e scoprire nuove sfumature del gusto, Wine Spot è l’occasione perfetta.

Atmosfere d’epoca e scenari mozzafiato

Villa Campolieto non è solo uno scenario da sogno: è anche un pezzo di storia nel cuore del Miglio d’Oro. Durante la serata, avrai la possibilità di partecipare a un tour negli spazi storici esterni, ammirando i dettagli architettonici e le prospettive su uno dei tratti più suggestivi del Vesuviano. Ad arricchire il fascino della location ci saranno giochi di luci e proiezioni architetturali, che renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva.

Degustazione al buio e corner food

Tra le esperienze imperdibili proposte da Wine Spot c’è anche la degustazione al buio nelle antiche stalle di Villa Campolieto. Un modo originale per sperimentare il vino senza l’ausilio della vista, concentrandosi totalmente su profumi e sapori. Ad accompagnarti, gli esperti del settore ti guideranno alla scoperta delle diverse sfumature delle etichette selezionate.

Non mancherà poi il corner food curato da Tavernetta Colauri, con proposte culinarie pensate per esaltare i vini in degustazione. Dalle specialità tipiche alle rivisitazioni contemporanee, ci sarà l’occasione di combinare i calici con bocconi sfiziosi.

Musica dal vivo con i Vox Inside

A rendere il tutto ancora più coinvolgente, ci penseranno i Vox Inside, che con il loro live acustico proporranno grandi successi pop in chiave jazz & blues. Le note soffuse e le interpretazioni originali accompagneranno il pubblico in un’atmosfera magica, in perfetto equilibrio tra contemporaneità e fascino d’epoca.

Prenotazioni e informazioni utili

Posti limitati e prenotazione obbligatoria: se vuoi vivere una serata all’insegna di cultura, tradizione, musica e sapori autentici, affrettati a riservare il tuo biglietto.

Quando : 22 marzo 2025, dalle 18:00 all’1:00

: 22 marzo 2025, dalle 18:00 all’1:00 Dove : Villa Campolieto, Ercolano (NA)

: Villa Campolieto, Ercolano (NA) Costo : Prevendita 30€ (4 calici di vino inclusi), botteghino 35€ (4 calici di vino inclusi)

: Prevendita 30€ (4 calici di vino inclusi), botteghino 35€ (4 calici di vino inclusi) Info e prenotazioni: 3470721844

Che tu sia un appassionato di vini del Sud Italia, un curioso esploratore del patrimonio campano o semplicemente in cerca di eventi a Napoli per dare un tocco speciale al tuo weekend, Wine Spot – Vini della Ribalta è l’esperienza che non puoi perdere. Preparati a vivere una serata capace di intrecciare arte, gusto e passione in uno dei luoghi più affascinanti del Vesuviano.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: vieni a scoprire l’incanto di Villa Campolieto, lasciati rapire dalla bellezza del Miglio d’Oro e brinda alla grande enologia del Sud Italia in un evento ricco di sorprese e atmosfere d’altri tempi!

Contenuto sponsorizzato #adv