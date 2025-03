Giornate FAI di Primavera 2025: i luoghi visitabili a Avellino, Caserta, Benevento e Salerno

Ph Facebook Abbazia del Goleto

Per le giornate del FAI in Campania oltre 40 aperture che consentiranno la scoperta di ville, palazzi storici, percorsi naturalistici e altri luoghi straordinari normalmente non accessibili. Di seguito i siti aperti a Avellino, Caserta, Benevento e Salerno e nelle loro provincie

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 si terrà la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera e saranno aperti alle visite in tutta Italia 750 luoghi veramente speciali in genere chiusi al pubblico in 400 città italiane che saranno visitabili con un contributo libero, grazie ai volontari del Fai. In Campania saranno oltre 40 i siti aperti molti dei quali apriranno eccezionalmente le loro porte in queste giornate.

Dopo i siti aperti a Napoli e in provincia vi illustriamo di seguito quelli aperti nelle altre 4 province della Campania con percorsi guidati e aperture di luoghi speciali che si potranno visitare accompagnati dai Volontari del FAI. Di seguito i luoghi aperti a aperti a Avellino, Caserta, Benevento e Salerno e nelle loro provincie

Siti aperti in provincia di Avellino

Ad Avellino ci saranno due aperture: la visita dell’Abbazia del Goleto, icona dell’Irpinia, un tesoro raro immerso nelle verdi vallate che racconta 900 anni di storia e il borgo di Montefusco posto a 700 m s.l.m. in una posizione paesaggisticamente privilegiata tra le valli del Sabato e del Calore. Maggiori informazioni Sito ufficiale Fai

Borgo di Montefusco – Montefusco, Avellino

Abbazia Del Goleto – Sant’Angelo dei Lombardi, Avellino

Siti aperti in provincia di Benevento

A Benevento, le Giornate Fai condurranno i visitatori nel medievale rione Trescene, il complesso di Sant’Agostino e Museo digitale, costituito dalla chiesa – oggi auditorium – dal convento e dall’annessa confraternita di Sant’Antonio Abate. Solo per gli iscritti FAI (solo sabato 22 marzo) è riservata l’apertura del campanile della Cattedrale di Santa Maria de Episcopio, custode di secoli di storia e arte. Prevista anche una passeggiata dal suggestivo Santuario della Madonna della Macchia su un sentiero che condurrà i visitatori a scoprire la meraviglia del Ponte delle Chianche. Maggiori informazioni Sito ufficiale Fai

Campanile della Cattedrale di Benevento “Santa Maria Assunta” – Benevento

Complesso di Sant’Agostino e Museo Digitale – Benevento

Ponte delle Chianche e Santuario della Madonna della Macchia – Buonalbergo, Benevento

Siti aperti in provincia di Caserta

A Caserta si potrà scoprire il Palazzo al Boschetto residenza suburbana costruita per ampliare il casale di Torre, e il Palazzo Acquaviva, solitamente non accessibile perché sede della Prefettura di Caserta. Aperta anche la Real Vaccheria ed il Tempietto del SS Sacramento, attualmente, parte integrante della Scuola Agenti Polizia di Stato, e nel centro di Caserta anche Villa Vitrone, raro esempio di architettura liberty di ascendenza carioca. Aperta la chiesa di Sant’Elena, prediletta da Luigi Vanvitelli e la Chiesa di San Pietro Apostolo piccola e sconosciuta a molti ma ricca di affreschi. A Presenzano si potrà visitare eccezionalmente la Centrale Termoelettrica Edison “Flavio Crescentini”, e ammirare il cuore dell’impianto mentre a Riardo aperta la Masseria delle Sorgenti Ferrarelle. A Maddaloni sabato 22 dalle 10:30 alle 13:00, su prenotazione riservato agli iscritti FAI, Preview del Festival AMA (Arti+ Maddaloni+Architettura) promosso dal Comune di Maddaloni mentre ad Aversa aperta la Chiesa della Maddalena con il chiostro di San Bernardino riccamente decorato e affrescato. Sarà, inoltre, aperto l’EX OPG sorto all’interno di un convento cinquecentesco, che è stato il primo manicomio criminale d’Italia. Maggiori informazioni Sito ufficiale Fai

Ex Opg – Aversa, Caserta

Chiesa Di Sant’ Elena – Caserta

Chiesa San Pietro Apostolo – Caserta

Palazzo Della Prefettura – Caserta

Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento – Caserta

Palazzo Al Boschetto – Caserta

Villa Vitrone – Caserta

Chiesa della Maddalena e Chiostro di San Bernardino – Aversa, Caserta

Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo – Riardo, Caserta

Preview Festival Ama – Maddaloni, Caserta

Centrale Edison di Presenzano Flavio Crescentini – Presenzano, Caserta

Siti aperti in provincia di Salerno

A Salerno ci sarà l’apertura della sede storica della Camera di Commercio con una collezione di dipinti e sculture del ‘900 e della Banca d’Italia con la sua pregevole quadreria. Aperta anche anche la Sede della Delegazione FAI di Salerno a Palazzo Pedace. Poi un concerto per violoncello nella chiesa dell’Annunziata a Salerno, domenica 23 alle ore 11.30. A Vietri aperto Palazzo Punzi con i suoi inediti affreschi, e Palazzo D’Avossa. A Camerota si aprirà Palazzo Santa Maria che ospita il M.U.T.R.A.C. (Museo Di Terracotta Della Riggiola Antica Campana), Nel Cilento è prevista una passeggiata nel tratto di costa della Masseta e nel comune di Valva Villa d’Ayala e il suo giardino storico dopo alcuni mesi di chiusura. Maggiori informazioni Sito ufficiale Fai

Camera Di Commercio – Salerno

Banca d’Italia – Salerno

Chiesa Della Ss. Annunziata con concerto Per Violoncello – Salerno

Aula Cultuale di Palazzo Pedace e Mostra Irene Liguori – Salerno

Affreschi Inediti di Palazzo Punzi – Vietri Sul Mare, Salerno

Palazzo d’Avossa e gli Affreschi dell’aula Consiliare – Vietri Sul Mare, Salerno

Palazzo Santa Maria Sede Fondazione Meeting Del Mare – Camerota, Salerno

Passeggiata Lungo La Costa della Masseta, Bene Fai – San Giovanni a Piro, Salerno

Villa d’Ayala-Valva – Valva, Salerno

Info, aggiornamenti, elenco dei luoghi e modalità di partecipazione Sito ufficiale FAI

