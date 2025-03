Concerto Jazz alla Chiesa Anglicana di Chiaia: un viaggio musicale tra jazz e tradizione partenopea

© Ph Serena-Spennato - Nomea

Jazz nella Chiesa Anglicana di Napoli, un luogo dal fascino neogotico

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 22 marzo 2025 NOMEA presenta una serata musicale con la talentuosa cantante Letizia Vitagliano, accompagnata dal rinomato pianista jazz Mario Nappi. Il concerto offrirà un’esperienza sensoriale straordinaria, fondendo i classici del jazz con rivisitazioni uniche della musica italiana e partenopea. Il tutto si svolgerà nella suggestiva Chiesa Anglicana di Napoli, un luogo dal fascino neogotico che renderà l’atmosfera ancora più magica.

Dotata di un talento innato e di una presenza scenica avvolgente, Letizia Vitagliano è un punto di riferimento nella scena musicale campana. Grazie alla sua voce calda e intensa, riesce a emozionare il pubblico interpretando con passione e tecnica raffinata ogni brano. Ad accompagnarla ci sarà Mario Nappi, uno dei più apprezzati pianisti jazz italiani. Il duo darà vita a un repertorio che spazierà dagli standard del jazz fino a sorprendenti reinterpretazioni di brani iconici italiani e napoletani.

La Chiesa Anglicana di Napoli, situata in Via San Pasquale, 15B, è il luogo perfetto per questo evento. Le sue colonne e le decorazioni neogotiche creeranno un’atmosfera unica, capace di trasportare il pubblico in un viaggio musicale senza tempo.

La chiesa si trova a pochi passi dalla fermata Piazza Amedeo della Metro Linea 2, ed è dotata di parcheggi privati nelle vicinanze, rendendo l’accesso comodo e pratico per tutti gli spettatori.

L’evento è organizzato da NOMEA, un brand internazionale attivo in Italia, Spagna e Albania, specializzato nella produzione di esperienze musicali uniche in luoghi di interesse storico e culturale. NOMEA si è distinto per il suo impegno nella promozione di talenti musicali, ricevendo importanti riconoscimenti come il “Premio Nativity in The World” all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025.

Jazz a Chiaia: maggiori informazioni

Quando: Sabato 22 marzo 2025

Sabato 22 marzo 2025 Orari: Apertura biglietteria h. 17.45 – Inizio concerto h. 18.30

Apertura biglietteria h. 17.45 – Inizio concerto h. 18.30 Dove: Chiesa Anglicana di Napoli – Via S. Pasquale, 15B, Napoli

Chiesa Anglicana di Napoli – Via S. Pasquale, 15B, Napoli Prezzo biglietto: 15€ adulti – Gratuito per bambini fino a 5 anni

15€ adulti – Gratuito per bambini fino a 5 anni Prenotazione obbligatoria: Messaggio Whatsapp al 3756139180

Messaggio Whatsapp al Info e dettagli: www.nomeaeventi.it

Contenuto sponsorizzato #adv