“I Promessi Suoceri” di Paolo Caiazzo al Teatro Augusteo: quando il papà diventa suocero!

Una nuova e divertente commedia di Paolo Caiazzo che affronta il momento in cui il padre deve accogliere il fidanzato della figlia e diventa così “suocero”: e poi ci sono i consuoceri e può accadere di tutto

Da venerdì 14 a domenica 23 marzo 2025, Paolo Caiazzo sarà in scena al Teatro Augusteo di Napoli con la sua divertente commedia “I promessi suoceri”. Una nuova commedia scritta e diretta da Paolo Caiazzo che sarà sulle scene del Teatro Augusteo di Napoli assieme a Maria Bolignano e Antonio D’Avino, Yuliya Mayarchuk, Domenico Pinelli, Giovanna Sannino.

Paolo Caiazzo ci racconta “l’evoluzione da papà a suocero che è sempre un momento complicato della vita di un uomo”. Sulla scena Antonio capisce che la sua “bambina” Lucia, ha trovato un altro uomo nella sua vita e lui non è più il preferito.

E poi arrivano i consuoceri e……

E poi c’è da affrontare anche un altro problema: il giorno prima della promessa di nozze Antonio conosce i genitori di Lorenzo, il fidanzato della figlia. Anche loro due, Antonio ed Elisa, sono molto emozionati per l’occasione e si presentano tutti preparati e vestiti di buon punto. Ma dopo i primi momenti di conoscenza iniziano a “Uscire fuori” dei vecchi trascorsi tra i quattro e Antonio, il padre della sposa, inizia a pensare che “Questo matrimonio non s’ha da fare”.

