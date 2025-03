Giornate FAI di Primavera 2025: i luoghi straordinari che saranno visitabili a Napoli

© Napoli da Vivere

Per le giornate del FAI a Napoli e in Campania oltre 40 aperture che consentiranno la scoperta di ville, palazzi storici, percorsi naturalistici e altri luoghi straordinari normalmente non accessibili.

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 si terrà la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera e saranno aperti alle visite in tutta Italia 750 luoghi veramente speciali in genere chiusi al pubblico in 400 città italiane. Tutti i siti saranno visitabili con un contributo libero, grazie ai volontari del Fai.

Anche a Napoli e nelle 5 province della Campania ci saranno percorsi guidati e aperture di luoghi speciali che si potranno visitare accompagnati dai Volontari del FAI.

In tutta la Campania ci saranno oltre 40 i siti aperti molti dei quali apriranno eccezionalmente le loro porte in queste giornate. Di seguito i luoghi aperti a Napoli e provincia

Giornate di Primavera Fai 2025 – Siti aperti a Napoli

Mausoleo Schilizzi – Napoli – il monumento si trova a Posillipo e sono custodite le salme dei caduti di Napoli della Prima e Seconda Guerra Mondiale. L’apertura prevede un percorso di visita al parco e al corpo centrale del Mausoleo. Visite a cura dei Narratori della Delegazione di Napoli.

In Piazza Municipio apertura della Banca d’Italia con la visita al piano di Direzione, dove sono presenti gli ambienti di rappresentanza dello stabile e le opere d’arte principali della Sede, tra cui la mappa del Duca di Noja. Visite a cura dei Narratori della Delegazione FAI di Napoli e Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Andrea Torrente e Liceo Gandhi. Giardini Di Palazzo D’Avalos del Vasto – Napoli – apertura eccezionale e riservata ai soli iscritti FAI. Il giardino di Palazzo d’Avalos, situato nello storico palazzo monumentale del quartiere Chiaia, eretto tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento come residenza della famiglia d’Avalos, marchesi di Pescara e del Vasto, giunti a Napoli dalla Spagna a seguito di Alfonso di Aragona. Apertura dei soli giardini, oggetto di lavori di restauro e rifunzionalizzazione il che ne limita l’accesso a gruppi contingentati di persone e nel rispetto delle norme di cantiere.

Giornate di Primavera Fai 2025 – Siti aperti in provincia di Napoli

I siti aperti in provincia di Napoli sono i seguenti. Di seguito una breve descrizione:

Colombario Del Fusaro – Bacoli, Napoli

Faro Di Miseno – Bacoli, Napoli

Accademia Aeronautica Di Pozzuoli – Pozzuoli, Napoli

Comprensorio Olivetti – Pozzuoli, Napoli

Necropoli Paleocristiana Di Villa Elvira – Pozzuoli, Napoli

Tigem (Telethon Institute Of Genetics And Medicine) – Pozzuoli, Napoli

Villa Cortchacow eGiardino Del Parco dei Principi – Sorrento, Napoli

Baia Di Ieranto – Massa Lubrense, Napoli

Villa Meine Welt – Anacapri, Napoli

Stabilimento Militare Produzione Cordami – Castellammare Di Stabia, Napoli

Fincantieri – Castellammare Di Stabia, Napoli

Antiche Terme Belliazzi – Casamicciola Terme, Napoli

Ulivo Millenario – Cicciano, Napoli

Palazzo Nucci – Cicciano, Napoli

In provincia di Napoli a Bacoli potremo scoprire il Colombario del Fusaro, un’area sepolcrale di epoca romana, di proprietà comunale e il Faro di Miseno con una bella camminata di trekking denominata Sentiero degli Uccelli. A Pozzuoli aperta alle visite la Necropoli paleocristiana di Villa Elvira, con tombe ben tenute, colori ancora vivi e rappresentazioni dell’epoca e poi l’apertura dell’Accademia Aeronautica, del Comprensorio Olivetti (ex fabbrica) e, per i soli iscritti FAI ci sarà la visita riservata al TIGEM – L’Istituto Telethon di Genetica e Medicina a cura dei ricercatori di Fondazione Telethon.

A Sorrento, aperta Villa Cortchacow e il Giardino Botanico del Parco dei Principi uno dei gioielli più prestigiosi della Penisola Sorrentina mentre a Castellamare di Stabia aperta la Corderia. Lo stabilimento militare produzione cordami e sarà possibile visitare la Fincantieri impegnata nella costruzione di alcune delle più importanti navi della Marina Italiana. A Capri nel Comune di Anacapri aperta esclusiva Villa Mein Welt uno splendido esempio di architettura Liberty mentre a Massa Lubrense diversi percorsi di visita alla scoperta della Baia di Ieranto, bene FAI in Campania. A Ischia a Casamicciola, aperte le antiche Terme Belliazzi, lo stabilimento fatto costruire dal re Ferdinando II di Borbone nel 1854. Anche a Cicciano ci sarà l’apertura di Palazzo Nucci con performance teatrali e musicali e poi in esclusiva l’Ulivo Millenario, un albero monumentale di 15 metri di altezza.

Maggiori informazioni – Giornate FAI di Primavera – Luoghi di Napoli e provincia

