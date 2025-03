Al Museo Madre, 3 incontri gratuiti per scoprire la mostra “Gli anni. Capitolo 1”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

© Napoli da Vivere

Continuano al Museo Madre gli appuntamenti dedicati al racconto, fra arte e storia, della mostra “gli anni” a cura di Eva Fabbris legati alla esposizione in corso sull’arte a Napoli dal dopoguerra ad oggi

Anche nel mese di Marzo, dopo il successo di quelli di febbraio, ci saranno altri appuntamenti gratuiti al Museo Madre di Napoli, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, per approfondire la storia e raccontare le opere del primo capitolo della mostra a cura di Eva Fabbris “Gli anni” (19 dicembre 2024 – 19 maggio 2025) in corso al Madre, dove le opere diventano un palinsesto su cui costruire narrazioni storiografiche, storico-artistiche, politiche, antropologiche e sociologiche, dagli anni Sessanta a oggi.

Protagonisti dei prossimi incontri saranno Flavia Alfano, Giulio Baffi, Maria De Vivo, Matteo Palumbo (venerdì 14 marzo), Federico Del Vecchio, Benni Bosetto (mercoledì 19 marzo), Fabriano Fabbri e Maria Luisa Frisa (giovedì 27 marzo). Ad introdurre gli incontri saranno Angela Tecce, Presidente Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, ed Eva Fabbris, Direttrice Museo Madre.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Programma degli incontri al museo Madre: Sala Madre del museo

Venerdì 14 marzo – ore 17.30 / “Gli anni. Storie”- “Delle distanze dalla rappresentazione. Napoli anni Sessanta: attese e disattese” con Flavia Alfano, Giulio Baffi, Maria De Vivo, Matteo Palumbo. A cura di Olga Scotto di Vettimo

“La Chimera. Opere d’arte come agenti trasformativi” con Federico Del Vecchio, Benni Bosetto. Modera Marta Federici. A cura di Olga Scotto di Vettimo Giovedì 27 marzo – ore 18 / “Lezioni di storia: diari di un decennio che fugge” – “A doppio filo. La moda nello specchio di arte letteratura filosofia” con Fabriano Fabbri e Maria Luisa Frisa. A cura di Gennaro Carillo.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti

Anche visite e laboratori gratuiti a Marzo al Museo Madre

Vi ricordiamo che per tutto il mese di Marzo 2025 al Madre ci saranno anche tanti appuntamenti ogni fine settimana, da sabato 1 a domenica 30 marzo tutti compresi nel biglietto di ingresso tra laboratori creativi dedicati ai bambini, percorsi per adulti e iniziative per le famiglie, itinerari per le donne in dolce attesa Marzo al Madre con visite e laboratori

Maggiori informazioni: Consulta il sito del Museo Madre per aggiornamenti e prenotazioni.

