Rubens a Capodimonte: per la prima volta a Napoli il ‘San Sebastiano curato dagli angeli’

© Napoli da Vivere

Due grandi capolavori dell’inizio del ‘600 esposti per la prima volta a Napoli: il ‘San Sebastiano curato dagli angeli’ di Rubens e poi l”Amor sacro e Amor profano’ di Giovanni Baglione conosciuto come l’anti-Caravaggio. Ed entro marzo arriverà anche ‘L’Annunciazione’ di Ludovico Carraci

Evento eccezionale al Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Per la prima volta a Capodimonte sarà in mostra il ‘San Sebastiano curato dagli angeli’ (1601-1602, olio su tela, 155,5 x 119,5 cm) di Pieter Paul Rubens uno dei capolavori delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma custodito dalla Galleria Corsini.

L’opera di Rubens sarà esposta in una sala riservata, la sala 61, in “dialogo” con altri straordinari capolavori che raffigurano il martirio del Santo e che fanno parte delle collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte: i dipinti del Passignano, Bartolomeo Schedoni, Andrea Vaccaro, Mattia Preti.

Da Roma, da Palazzo Barberini, altra sede delle Gallerie, è in prestito a Napoli anche ‘Amor sacro e Amor profano’ di Giovanni Baglione (1602, Olio su tela, 240 x 143 cm), un grande pittore conosciuto anche come l’anti-Caravaggio, di cui, nei primi del ‘600 fu contemporaneo, e che fu protagonista della celebre rivalità con il Merisi, che portò a processo per ingiurie nella Roma del primo ‘600. Il dipinto è nella sala 62.

Due grandi Capolavori a Capodimonte e ne arriverà anche un terzo

La venuta dei due capolavori a Capodimonte rientra in un significativo scambio con le Gallerie Nazionali di Arte Antica che, in concomitanza con il Giubileo 2025, hanno ricevuto in prestito da Capodimonte ‘La Flagellazione’ di Caravaggio, che sarà esposta a Palazzo Barberini nella mostra Caravaggio 2025 dal 7 marzo al 6 luglio.

Per l’occasione per i visitatori di Capodimonte e della mostra a Roma di Palazzo Barberini ci saranno sconti sui biglietti d’ingresso. In particolare con il biglietto di Capodimonte il ticket della mostra romana si potrà acquistare scontato da 18 a 12 euro. Ai visitatori di Caravaggio 2025 il museo napoletano praticherà il biglietto ridotto di 12 euro (fino al 30 luglio).

Dopo i capolavori di Rubens e Baglione arriverà nel mese di marzo a Capodimonte anche un altro capolavoro ‘Ospite’ nel grande museo napoletano: il bellissimo quadro di Ludovico Carracci (Bologna, 1555 – 1619) con ‘L’Annunciazione’ (1585. Olio su tela cm 182,5 × 221 cm) prestito della Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Rubens e Baglione a Capodimonte

Dall’11 marzo 2025 al 7 luglio 2025, sale 61-62 secondo piano

Ingresso gratuito compreso nel biglietto del museo

Apertura tutti i giorni tranne il mercoledì

Nei giorni feriali dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30) nei giorni festivi dalle ore 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30)

Maggiori informazioni – Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.