4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 13 al 16 marzo 2025

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 13 al 16 marzo 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Uno straordinario percorso a 35 metri in profondità nel centro antico di Neapolis

Con l’arrivo della primavera, mentre i primi raggi tiepidi accarezzano i vicoli di Napoli e le temperature miti invitano a riscoprire le bellezze della città, un tesoro si svela nel cuore del centro storico: il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, gioiello nascosto a 35 metri sotto Via dei Tribunali, offre ai visitatori un’esperienza culturale straordinaria. Questo itinerario sotterraneo si propone come tappa imperdibile per i visitatori. Il percorso si snoda attraverso cisterne greco-romane, cunicoli e cavità che raccontano la storia geologica e umana della città, in quello che viene chiamato Museo dell’Acqua. Giochi di luce, ruscellamenti e installazioni multimediali accompagnano il visitatore in un viaggio che va dall’antica Neapolis fino ai drammatici rifugi della Seconda Guerra Mondiale. Particolarmente suggestiva è la Sala della Luna, dove un eterno plenilunio evoca le origini pagane del Complesso sovrastante, mentre il Decumano Sommerso rivela come l’antico acquedotto sia stato trasformato in ricovero durante i bombardamenti. Ad accompagnare questa primavera è la mostra dedicata all’Impressionismo. IMPRESSIONISTI e la Parigi fin de siècle fino al 27 aprile 2025, proprio mentre la natura si risveglia e la città si veste dei colori primaverili, la Basilica ospita un percorso espositivo che documenta la rivoluzione artistica che ha cambiato per sempre il mondo dell’arte. Con la curatela di Vittorio Sgarbi, la mostra è un’opportunità per ammirare opere provenienti da collezioni private raramente accessibili al pubblico. Opere inedite di Monet, Degas, Manet, Renoir, Cézanne, Pissarro e molti altri. I visitatori della mostra potranno usufruire di uno speciale sconto per il percorso sotterraneo, pagando solo 8€ anziché 10€. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con visite guidate programmate: sei turni dal lunedì al venerdì (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30) e cinque nei fine settimana (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). Per prenotare è possibile contattare il numero 08119230565 (dal lunedì al venerdì, 10:00-14:00), ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, o scrivere a info@lapismuseum.com indicando data e ora di preferenza, numero di persone e un cognome di riferimento. I biglietti per il percorso sotterraneo sono acquistabili anche sul sito ufficiale Lapis Museum senza costi di prevendita. Con la primavera alle porte, non c’è momento migliore per lasciarsi sedurre dal LAPIS Museum: un viaggio nel sottosuolo napoletano e un tuffo nei colori e nelle atmosfere che hanno rivoluzionato l’arte mondiale.. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 15 e domenica 16 marzo – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Per due giorni nel weekend si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le terme di via Terracina e quelle di Agnano erano collegate da una strada romana ritrovata nella odierna Mostra d’Oltremare. Le Terme di via Terracina sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici. Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano cui si potranno chiedere tutte le informazioni Appuntamento: sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 con turni di visita ore 10.00 – 11.00 – 12.00. Contributo: l’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale del GAN Gruppo Archeologico Napoletano Maggiori Informazioni e prenotazioni: Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Da giovedì 13 a Sabato 15 marzo – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva – Prossime visite – 13 marzo Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata – 13 marzo Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli – 14 marzo Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno – 15 marzo Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo.. ( il dettaglio degli itinerari sul post seguente ) Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post Visite guidate gratuite

Sabato 15 e Domenica 16 – Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Nei weekend dall’ 8 marzo al 18 maggio si terrà a Napoli “Eduardo punto e da capo” una serie di performance itineranti con visite guidate per scoprire il San Ferdinando, con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo Eduardo L’iniziativa Eduardo punto e da capo è un bel viaggio che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori”, performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo. Prossime visite 15/03/2025 11:00 – 16/03/2025 11:00 Costo 10 euro a persona – Maggiori informazioni – Visite teatralizzate

