Prima Nazionale di Biagio Izzo al Teatro Diana di Napoli con “Finche’ giudice non ci separi”

Le divertenti vicende di quattro amici tutti separati e dei consigli, che ognuno di loro da, su come affrontare questa nuova situazione di separazione e su come cercare di ritornare a vivere una vita normale.

Dal 12 al 30 marzo 2025 al Teatro Diana di Napoli ci sarà la Prima Nazionale del nuovo e inedito spettacolo con Biagio Izzo dal titolo “Finche’ giudice non ci separi” scritto da A Fornari, A. Fornari, A Maia, V Sinopoli.

“Finche’ giudice non ci separi” è una nuova e divertente commedia che racconta le vicende di quattro amici tutti separati, Mauro, Paolo, Roberto e Massimo, e dei consigli, che ognuno di loro da, su come affrontare questa nuova situazione di separazione e come ritornare a vivere una vita normale. Uno spettacolo divertente che mette in evidenza gli splendori e le miserie della vita di coppia.

Le vicende di 4 amici tutti separati su come affrontare la nuova vita e tornare a quella “normale”

Ognuno dei 4 amici separati da “consigli e idee” per come affrontare la nuova vita ma con lo scopo di tornare alla vita “normale”. Dei 4 c’è il libraio antiquario Massimo che si è appena separato, ha tentato il suicidio e il giudice gli ha levato tutto, dalla casa alla figlia. E deve pure versare un assegno mensile alla moglie.

Gli amici gli hanno trovato uno squallido appartamento, che è una ex casa di appuntamenti e gli stanno vicini per controllare che non riprovi di nuovo ad ammazzarsi. I 4 si danno consigli su come affrontare la separazione e quando sembra che stiano riuscendo a tranquillizzarlo bussa alla porta una donna molto bella che è la vicina di casa. All’apparire dell’affascinante donna, gli amici si “fanno belli” ma Massimo ha una crisi isterica, perché la vicina è il giudice che lo ha condannato. Un simpatico spettacolo sulla bellezza e le miserie della vita di coppia.

